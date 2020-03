江口寿史による初のジャケットアートワーク集「RECORD」が、4月30日に河出書房新社より発売される。

本作では銀杏BOYZ「君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命」、lyrical school「datecouse」、Shiggy Jr.「LISTEN TO THE MUSIC」など江口がこれまで手がけてきたジャケットイラスト29点を、LPサイズにて収録。イラストは好きな作品をケースの表面に出し、飾って楽しむこともできる。また江口による全作解説、吉田拓郎からの寄稿文、銀杏BOYZ・峯田和伸と江口の対談などを収録したブックレットが付属。初回版には限定特典としてステッカーが封入される。

収録作品

・BAHO「HAPPENINGS」

・VARIOUS ARTIST「IS RELEASE A HUMOUR ? ~we love TELEX~」

・BBB「BBB」

・朝日美穂/直枝政広&ブラウンノーズ「TRIBUTE TO YASUYUKI OKAMURA EP」

・VARIOUS ARTIST「どんなものでも君にかないやしない 岡村靖幸トリビュート」

・ROUND TABLE「SUNNY SIDE HILL」

・吉田拓郎「一瞬の夏」

・銀杏BOYZ「君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命」

・MAMALAID RAG「the essential MAMALAID RAG」

・SHIT HAPPENING「Lodge」

・lyrical school「datecouse」

・Shiggy Jr.「LISTEN TO THE MUSIC」

・新・チロリン「Last Pajama Party」

・東京スカパラダイスオーケストラfeat.片平里菜「嘘をつく唇」

・Shiggy Jr.「ALL ABOUT POP」

・大森靖子「MUTEKI」

・lyrical school「WORLD’S END」

・so nice/RYUTist「日曜日のサマートレイン」

・lyrical school「BE KIND REWIND」

・so nice「光速道路」