『ハイキュー!!TO THE TOP』稲荷崎高校の新キャストは株元英彰、野島健児、島﨑信長！ キャラビジュアルも解禁

1月より放送中のTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』の新キャスト、キャラビジュアルが解禁となった。



『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で好評連載中、コミックス累計3600万部突破の次世代王道スポーツ漫画『ハイキュー!!』。毎週金曜日深夜1時25分から、MBS/TBS系全国28局ネット、”スーパーアニメイズム” 枠にてTVアニメ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』が放送中だ。



この度解禁となったのは、兵庫県代表の強豪校・稲荷崎高校に所属する3名のキャラクターのキャスト!

宮侑の双子の兄弟で、2年生のウィングスパイカー、宮治(みや おさむ)役に株元英彰、主将を務める3年のウィングスパイカー、北信介(きた しんすけ)役に野島健児、そして、2年生のミドルブロッカー、角名倫太郎(すな りんたろう)役に島﨑信長が決定した。

さらに、キャラクタービジュアルも解禁!



優勝候補と言われる実力をもつ、稲荷崎高校の活躍をお楽しみに!



◆作品情報

TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』

毎週金曜日深夜1時25分から、 MBS/TBS系全国28局ネット、”スーパーアニメイズム” 枠にて放送中

第2クールは7月より放送開始!!

<スタッフ>

原作:古舘春一(集英社『週刊少年ジャンプ』連載中)

監督:佐藤雅子

副監督:石川真理子

シリーズ構成:岸本卓

キャラクターデザイン:岸田隆宏

音楽:林ゆうき・橘麻美

制作:Production I.G

<キャスト>

日向翔陽:村瀬歩、影山飛雄:石川界人、澤村大地:日野聡、菅原孝支:入野自由、田中龍之介:林勇、東峰旭:細谷佳正、西谷夕:岡本信彦、月島蛍:内山昂輝、山口忠:斉藤壮馬、縁下力:増田俊樹、清水潔子:名塚佳織、谷地仁花:諸星すみれ

武田一鉄:神谷浩史、烏養繋心:江川央生

星海光来:花江夏樹、宮侑:宮野真守

佐久早聖臣:鳥海浩輔、古森元也:上村祐翔

宮治:株元英彰、北信介:野島健児、角名倫太郎:島﨑信長



オープニングテーマ BURNOUT SYNDROMES『PHOENIX』

エンディングテーマ CHiCO with HoneyWorks『決戦スピリット』



◆TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』 BD&DVD発売決定!!



ハイキュー‼ TO THE TOP Vol.1 Blu-ray&DVD【初回生産限定版】

発売日:2020年3月18日(水)

品番:[Blu-ray]TBR29326D [DVD]TDV29332D

価格:[Blu-ray]9000円+税 [DVD]8000円+税

収録話:第1話~第4話

商品仕様:2枚組/本編約96分(4話収録)

[Blu-ray] 1080p High Definition 16:9ワイドスクリーン/1層(BD25G)/リニアPCM 2.0ch ステレオ

[DVD] 16:9LB/片面2層/ドルビーデジタル 2.0ch ステレオ



<初回生産限定特典>

・キャラクターデザイン・岸田隆宏描き下ろし三方背アウターケース

・スペシャルブックレット(12P)

【内容】キャラクター設定資料や各話紹介などスペシャルな内容でお届け!

<初回・通常共通特典>

【映像特典】

「ハイキュー!!新シリーズキックオフイベント ~全国大会(オレンジコート)への道~」Part1(昼の部)



(C)古舘春一/集英社・『ハイキュー!!』製作委員会・MBS