Aqours高槻かなこ 劇場版聖地のイタリアへ「9人はこんな誰も知らない所で頑張ってたんだな～」

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqoursの逢田梨香子(桜内梨子役)と高槻かなこ(国木田花丸役)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。3月19日(水)発売のブルーレイ「ラブライブ!サンシャイン!!ファンディスク ~Aqours Memories~」について、視聴動画を見たリスナーの感想を紹介し、撮影を振り返りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」3月2日(月)放送分)この作品は、2018 年から 2019 年に開催された「ラブライブ!サンシャイン!!Aqours クラブ活動LIVE & FAN MEETING 2018 ユニット対抗全国ツアー」の、最終順位に応じたご褒美で行った旅を映像化したもの。高槻の所属するAZALEAはイタリアで、逢田の所属するGuilty Kissは千葉でロケを行いました。――リスナーの感想【「ラブライブ!サンシャイン!!ファンディスク~Aqours Memories~」の発売決定おめでとうございます! 試聴動画見ました! きんちゃん(高槻)が、イタリアでめっちゃピザをほおばってましたね! 3位のギルキスの国内日帰り旅……りきゃこ(逢田)先生ドンマイ!(17歳男性)】逢田:ちょっとー! ドンマイってなんですかー!?高槻:(笑)。逢田:千葉だって楽しいよ。千葉でピザ食べたし!!高槻:楽しい所だよね~。この間も千葉でライブだったし、実際千葉に縁があるギルキス!逢田:千葉に縁があるんですよね、ありがたいことに。千葉で寺だって行ったし!高槻:寺!?逢田:イタリアに寺ないだろ~(笑)。高槻:でもイタリアには、寺以上にいろんなものが……コロッセオとかあるんだよ(笑)。逢田:うらやましい~(笑)。高槻:いやー。イタリアは、ピザもパスタも全部おいしかったぁ!逢田:いいな~。イタリア本当にうらやましかった!高槻:まさか、ファンミの結果でこんなにご褒美いただいて良いのかな?! ってくらいの……(笑)。逢田:本当に~。もっと頑張ればよかった……頑張ってたんだけどね(笑)。(イタリアでは、)みんなお買い物とかしてたらしいじゃん?高槻:結構、爆買いしてたね。一生行けるかわからないくらいの気持ちで(笑)。逢田:なかなか行けないからね~。高槻:それにしても……劇場版(「ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow」)の聖地を巡れたから、やっぱり違うものを感じたよ。Aqoursがイタリアにちゃんと9人だけで行って、こんな誰も知らない所で頑張ってたんだな~……っていう。逢田:あの衣装もさ、劇場版のみんなの私服……。高槻:そう! ちょっとそれに合わせた。ギルキスは、みんなの衣装のアンバランス感がすごい面白くて……(笑)。逢田:ヨハネ(津島善子役の小林愛香)は、やっぱやりきりたいっていう風に要望を出してて。高槻:千葉にはあんな人いないよ。逢田:いないよ。浮いてたよ(笑)。高槻:どこでもそうかもしれないけど(笑)。逢田:そんな感じで、みんなも楽しんでもらえる動画になっているんじゃないでしょうか。高槻:(もう一つのユニットである)CYaRon! の一泊旅行もすごく楽しみだね。逢田:松山ね。楽しみにしていてください!高槻:こちら3月19日発売ですので、みなさまお楽しみに!【試聴動画】「てくてくAqours PREMIUM」Long ver.(ラブライブ!サンシャイン!!ファンディスク ~Aqours Memories~収録)