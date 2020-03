ユヴェントスとインテルの一戦が8日に開催されることが決定した。イタリアメディア『フットボール・イタリア』が5日に伝えている。

新型コロナウイルス感染症が世界中に広まっており、ヨーロッパの中でも特にイタリアで猛威を振るっている。この状況を受けて、イタリア政府は4月3日までに行われるセリエAの試合を無観客試合で開催することを要求していた。

また、セリエAは3月1日に予定されていた第26節の6試合を2020年5月13日に延期すると発表。この試合の中には、2位ユヴェントスと3位インテルの直接対決も含まれていた。

しかし今回の発表によると、延期となった6試合は3月8日から9日にかけて行われることが決定した模様。第26節の開催予定は以下の通り。

■3月8日

パルマ vs SPAL

ミラン vs ジェノア

サンプドリア vs ヴェローナ

ウディネーゼ vs フィオレンティーナ

ユヴェントス vs インテル

■3月9日

サッスオーロ vs ブレシア