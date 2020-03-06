miletが1stアルバムを5月リリース、ONE OK ROCK・Toru提供曲も含む全18曲収録

新人シンガーソングライターmiletが、待望の1stアルバム『eyes』を5月13日にリリースすることが決定した。



デビュー日となる本日3月6日に今作のリリースを発表、miletのデビュー曲「inside you」のプロデュースを担当したToru（ONE OK ROCK）も再び2曲提供することも発表された。



なお、初回生産限定盤Aには、昨年11月に恵比寿リキッドルームにて開催された初ワンマンライブの映像全17曲も収録される。





＜リリース情報＞







milet

1stフルアルバム『eyes』



発売日：2020年5月13日（水）

初回生産限定盤A（CD+BD）

価格：4500円（税別）

初回生産限定盤B（CD+DVD）

価格：3500円（税別）

通常盤・初回仕様（CD only）

価格：2900円（税別）



＝CD収録曲＝

1. Again and Again （eyes mix）

2. Parachute（新録曲）

3. 航海前夜

4. Somebody（新録曲）

5. inside you

6. Drown

7. You & I

8. タイトル未定（新録曲）

9. タイトル未定（新録曲）

10. Dome（新録曲）

11. Tell me

12. Wonderland

13. us

14. Prover

15. タイトル未定（新録曲）

16. タイトル未定（新録曲）

17. Fire Arrow

18. The Love Weve Made



＝Blu-ray・DVD収録内容＝

1.MV集 ※初回生産限定盤A・B共通

※後日発表



2. milet first live”eye” ※初回生産限定盤Aのみ

航海前夜

Undone

Waterfall

us

Runway

Imaginary Love

Fire Arrow

Drown

inside you

Parachute

Fine Line

Wonderland

I Gotta Go

You & I

Rewrite

us -acoustic ver.-

Diving Board



＜ツアー情報＞



milet

「live tour 2020 ”Green Lights”」



＝ツアー日程＝

2020年3月14日（土）福岡・DRUM Be-1

2020年3月15日（日）広島・SECOUND CLUTCH

2020年3月22日（日）北海道・札幌PENNY LANE 24

2020年3月29日（日）愛知・THE BOTTOM LINE

2020年4月5日（日）宮城・仙台darwin OPEN

2020年4月12日（日）東京・マイナビBLITZ赤坂

2020年4月13日（月）東京・マイナビBLITZ赤坂

2020年4月24日（金）大阪・BIG CAT OPEN 18:00 / START 19:00 ※振替公演



チケット料金：

1F全自由：4400円（税込・整理番号付・1ドリンク別途）

※6才以上チケット必要。5才以下入場不可

2F指定席：5000円（税込・指定席・1ドリンク別途）

※東京公演のみ ※4才以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。



一般発売日：2020年2月8日（土）10:00～

miletサイト公式サイト：http://www.milet.jp/