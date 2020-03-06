miletが1stアルバムを5月リリース、ONE OK ROCK・Toru提供曲も含む全18曲収録

新人シンガーソングライターmiletが、待望の1stアルバム『eyes』を5月13日にリリースすることが決定した。
デビュー日となる本日3月6日に今作のリリースを発表、miletのデビュー曲「inside you」のプロデュースを担当したToru（ONE OK ROCK）も再び2曲提供することも発表された。
なお、初回生産限定盤Aには、昨年11月に恵比寿リキッドルームにて開催された初ワンマンライブの映像全17曲も収録される。
＜リリース情報＞
milet
1stフルアルバム『eyes』
発売日：2020年5月13日（水）
初回生産限定盤A（CD+BD）
価格：4500円（税別）
初回生産限定盤B（CD+DVD）
価格：3500円（税別）
通常盤・初回仕様（CD only）
価格：2900円（税別）
＝CD収録曲＝
1. Again and Again （eyes mix）
2. Parachute（新録曲）
3. 航海前夜
4. Somebody（新録曲）
5. inside you
6. Drown
7. You & I
8. タイトル未定（新録曲）
9. タイトル未定（新録曲）
10. Dome（新録曲）
11. Tell me
12. Wonderland
13. us
14. Prover
15. タイトル未定（新録曲）
16. タイトル未定（新録曲）
17. Fire Arrow
18. The Love Weve Made
＝Blu-ray・DVD収録内容＝
1.MV集 ※初回生産限定盤A・B共通
※後日発表
2. milet first live”eye” ※初回生産限定盤Aのみ
航海前夜
Undone
Waterfall
us
Runway
Imaginary Love
Fire Arrow
Drown
inside you
Parachute
Fine Line
Wonderland
I Gotta Go
You & I
Rewrite
us -acoustic ver.-
Diving Board
＜ツアー情報＞
milet
「live tour 2020 ”Green Lights”」
＝ツアー日程＝
2020年3月14日（土）福岡・DRUM Be-1
2020年3月15日（日）広島・SECOUND CLUTCH
2020年3月22日（日）北海道・札幌PENNY LANE 24
2020年3月29日（日）愛知・THE BOTTOM LINE
2020年4月5日（日）宮城・仙台darwin OPEN
2020年4月12日（日）東京・マイナビBLITZ赤坂
2020年4月13日（月）東京・マイナビBLITZ赤坂
2020年4月24日（金）大阪・BIG CAT OPEN 18:00 / START 19:00 ※振替公演
チケット料金：
1F全自由：4400円（税込・整理番号付・1ドリンク別途）
※6才以上チケット必要。5才以下入場不可
2F指定席：5000円（税込・指定席・1ドリンク別途）
※東京公演のみ ※4才以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。
一般発売日：2020年2月8日（土）10:00～
miletサイト公式サイト：http://www.milet.jp/
新人シンガーソングライターmiletが、待望の1stアルバム『eyes』を5月13日にリリースすることが決定した。
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