miletが1stアルバムを5月リリース、ONE OK ROCK・Toru提供曲も含む全18曲収録

新人シンガーソングライターmiletが、待望の1stアルバム『eyes』を5月13日にリリースすることが決定した。



デビュー日となる本日3月6日に今作のリリースを発表、miletのデビュー曲「inside you」のプロデュースを担当したToru(ONE OK ROCK)も再び2曲提供することも発表された。



なお、初回生産限定盤Aには、昨年11月に恵比寿リキッドルームにて開催された初ワンマンライブの映像全17曲も収録される。





<リリース情報>







milet

1stフルアルバム『eyes』



発売日:2020年5月13日(水)

初回生産限定盤A(CD+BD)

価格:4500円(税別)

初回生産限定盤B(CD+DVD)

価格:3500円(税別)

通常盤・初回仕様(CD only)

価格:2900円(税別)



=CD収録曲=

1. Again and Again (eyes mix)

2. Parachute(新録曲)

3. 航海前夜

4. Somebody(新録曲)

5. inside you

6. Drown

7. You & I

8. タイトル未定(新録曲)

9. タイトル未定(新録曲)

10. Dome(新録曲)

11. Tell me

12. Wonderland

13. us

14. Prover

15. タイトル未定(新録曲)

16. タイトル未定(新録曲)

17. Fire Arrow

18. The Love Weve Made



=Blu-ray・DVD収録内容=

1.MV集 ※初回生産限定盤A・B共通

※後日発表



2. milet first live”eye” ※初回生産限定盤Aのみ

航海前夜

Undone

Waterfall

us

Runway

Imaginary Love

Fire Arrow

Drown

inside you

Parachute

Fine Line

Wonderland

I Gotta Go

You & I

Rewrite

us -acoustic ver.-

Diving Board



<ツアー情報>



milet

「live tour 2020 ”Green Lights”」



=ツアー日程=

2020年3月14日(土)福岡・DRUM Be-1

2020年3月15日(日)広島・SECOUND CLUTCH

2020年3月22日(日)北海道・札幌PENNY LANE 24

2020年3月29日(日)愛知・THE BOTTOM LINE

2020年4月5日(日)宮城・仙台darwin OPEN

2020年4月12日(日)東京・マイナビBLITZ赤坂

2020年4月13日(月)東京・マイナビBLITZ赤坂

2020年4月24日(金)大阪・BIG CAT OPEN 18:00 / START 19:00 ※振替公演



チケット料金:

1F全自由:4400円(税込・整理番号付・1ドリンク別途)

※6才以上チケット必要。5才以下入場不可

2F指定席:5000円(税込・指定席・1ドリンク別途)

※東京公演のみ ※4才以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。



一般発売日:2020年2月8日(土)10:00~

miletサイト公式サイト:http://www.milet.jp/