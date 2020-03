4月18日に行われるレコードの祭典「RECORD STORE DAY 2020」に合わせてリリースされる限定盤100作品が発表された。

「RECORD STORE DAY」は毎年4月の第3土曜日に全世界で同時展開される、アナログレコードの普及を目的としたイベント。今年は銀杏BOYZの「君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命」と「DOOR」、The fin.と小袋成彬の「COLD」、ウルフルズ「続けるズのテーマ / 生きてく」、さかいゆう「Touch The World」、Gotch「Nothing But Love」、Nulbarich「2ND GALAXY」、土岐麻子「PASSION BLUE」、中村一義「十」、おかもとえみ「ストライク!」、ライアン・ヘムズワースと水曜日のカンパネラの「Tiny Tea Room」などがラインナップされた。

またイベントののオフィシャルアンバサダーに峯田和伸(銀杏BOYZ)が就任することも発表された。「RECORD STORE DAY」のオフィシャルサイトでは、峯田の就任記念インタビューとムービーが公開されている。

「RECORD STORE DAY 2020」リリースタイトル

7inch

・B.T. Express「Have Some Fun / Energy To Burn」

・bjons「抱きしめられたい」

・Black Majik / Yona「Feeling'S Killing Me(Quietdawn Edit) / Could It Be I'M Falling In Love(Quietdawn Edit)」

・Chilly Source Crew、ニューリー「C.H.I.L.L. feat. pinoko, ケンチンミン, 15MUS, Akusa / せもたれ feat. Kojikoji, Akusa」

・COLDFEET「How About Now / Beat It」

・DE DE MOUSE「Nulife / Regret」

・FEM「Light」

・FLYING KIDS「幸せであるように」

・GATO「miss u / luvsick(kyazm remix)」

・GOiTO「FEELIN' / my summer goes on」

・GOOD BYE APRIL「木綿のハンカチーフ / リップのせいにして」

・illiomote「In your 徒然 / TELEDISCO」

・illmore「Soul Music Lovers Only EP」

・Kroi「Fire Brain / Suck a Lemmon」

・MALIYA「Worth it / 7 Signs」

・marble≠marble「SHOOTING STAR」

・Morningwhim「Most Of the Sun Shines」

・MURO「Han-Tome / Han-Tome(Flutemental)」

・MURO「Hip Hop Band / Hip Hop Band(Instrumental)」

・MURO「Jah Music / Jah Music(Instrumental)」

・Nao Kawamura「Dawn feat. Kento NAGATSUKA from WONK / Curiosity」

・NICKEY & THE WARRIORS「VELVET LIPS」

・No Lie-Sense「我等が世は」

・okkaaa「Lo-Fi / ミックスマスター」

・OWL BEATS×JP a.k.a.chillwired「THE DAY」

・PUTAINS「New Day / Happy&Lucky」

・Rin音「sleepy wonder / SNSを愛してる」

・ライアン・ヘムズワース&水曜日のカンパネラ「Tiny Tea Room」

・SAKA-SAMA「空耳かもしれない」

・サンドラ・クロス、ロイヤル・ブラッド「Waiting For The Chance(Eternal Strife Edit) / Slipping Away(Eternal Strife Edit)」

・shaky「closer」

・SHOTGUN RUNNERS「LEMONADE BOY」

・sleepy.ab「息継ぎ / サンクチュアリ」

・SPENSR「Navy Slumbers / Terminator」

・SuiseiNoboAz「3020 7”edit / SUPER BLOOM」

・Sunaga t experience「世界、西原商会の世界!EP」

・THE DEATH DEALERS「BE STRUCK DUMB BY…」

・The fin.、小袋成彬「COLD」

・The mellows「Plastic Time / Mild Night Beam」

・THE TOKYO LOCALS「Freedom / Stepping Razor / Gimme Gimme Gimme Some Good Good Lovin’」

・WINDY「Dreamin' Night / Magic Day」

・WINDY「Everlastin' Love / Let me see inside your heart」

・YOHLU「SHEEP(7inch edit) / &I」

・Youmentbay「息をとめて / GOOD」

・Yu Mamiya Featuring フレディ・ギブス「START AND END」

・アマネトリル「SUNSET TRAIL / Wonderful Journey」

・荒木和作&やまだあきら「ドライブ日和 / 五月薫風」

・いとうせいこう is the poet「怒りを吠えるけもの」

・ウルフルズ「続けるズのテーマ / 生きてく」

・大石晴子「怒らないでね / 食卓」

・黒川沙良「イイネシナイデ / ブリコー」

・サンドラ・ジュリアン、八田富子「やさぐれ姉御伝総括リンチ ジュテームはさよならの始まり / 女番長ブルース」

・須藤リカ、津和のり子「女番長ゲリラ 冷えた世代 / ほれてふられてブルース」

・虹色侍&晋平太&ゆゆうた with TATSUYA「LINE(即興) / Instrumental」

・藤圭子、北原ミレイ「ずべ公番長 ざんげの値打ちもない / 夢は夜ひらく」

・松木美定「実意の行進 / シゴトップス」

・宮内淳「たそがれに愛をみかけて / ブルーな気持ちで」

・流線Kグルーヴ「Shape」

12inch

・ayU tokiO / SaToA「MIRABELLE」

・Gotch「Nothing But Love」

・アイソレイテッド・ユース「アイリス」

・加納エミリ「恋せよ乙女」

LP

・haruka nakamura「アイル」

・ミキス・テオドラキス「Serpico(OST)」

・NEWEST MODEL「DANCE HITS 1986-1989」

・Nulbarich「2ND GALAXY」

・フィル・ランリン&ウェンデル・ハリソン「A Message From The Tribe」

・THE GROOVERS「RAMBLE」

・ウェンデル・ハリソン「An Evening With The Devil」

・池玲子「恍惚の世界」

・おかもとえみ「ストライク!」

・さかいゆう「Touch The World」

・佐々木久美「ソウル・サウンド・オブ・ビクトロン」

・Sigue Sigue Sputnik Electronic、シンガーズ・スリー「エレクトロニック DNA 2049 -もう一度見せびらかしましょう-」

・シンガーズ・スリー「フォリオール#2」

・空音「Fantasy club」

・東京初期衝動「SWEET 17 MONSTERS」

・土岐麻子「PASSION BLUE」

・中村一義「十」

・日野皓正「ジャーニー・トゥ・エアー」

・日野皓正「ピース・アンド・ラブ」

・日野皓正「Aパート」

・日野皓正「ラブ・ネイチャー」

・藤丸バンド「BGM」

・村岡建「ソフト・ランディング」

2LP

・エンニオ・モリコーネ「Peur Sur La Ville(OST)」

・V.A.「The Ladies of Too Slow To Disco Vol.2」

・V.A.(Selected by 黒田大介 kickin)「Hi Tide Groove - DJ's Choice 1969-1981」

・銀杏BOYZ「君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命」

・銀杏BOYZ「DOOR」

・ソニア・ヴィーダー=アサートン「J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番、第2番」

カセット

・YOLVE「寄辺」

スリップマット

・加賀美健「ken kagami X RECORD STORE DAY 2020 12" SLIPMAT」

・加賀美健「ken kagami X RECORD STORE DAY 2020 7" SLIPMAT」

・マムアン「マムアン X RECORD STORE DAY 2020 12" SLIPMAT」

・マムアン「マムアン X RECORD STORE DAY 2020 7" SLIPMAT」

トートバッグ

・加賀美健「ken kagami X RECORD STORE DAY 2020 トートバッグ L ナチュラル」

・加賀美健「ken kagami X RECORD STORE DAY 2020 トートバッグ L ブラック」

・マムアン「マムアン X RECORD STORE DAY 2020 トートバッグ L」

・マムアン「マムアン X RECORD STORE DAY 2020 トートバッグ S」



※DE DE MOUSEの頭2つの「E」はアキュートアクセント付きが正式表記。

※「Han-Tome」の「o」「e」はマクロン付きが正式表記。