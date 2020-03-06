Gotchが3年ぶりとなるソロ作品を4月にアナログ盤でリリース

Gotchが4月18日のRECORD STORE DAYに3年ぶりのソロ作品『Nothing But Love』をリリース。12インチサイズ2曲入り、直筆サインも入った仕様のアナログ盤となる。
A面に入るthe chef cooks meの下村亮介との共同プロデュース楽曲「Nothing But Love」は、3月13日（金）に先行配信がスタート。また、3月7日（土）には下村がDJを務めるInter FMの番組”Just a Feeling”内のGotchがセレクトするmusic selectionのコーナーで一足早く楽曲がオンエアされる。
＜リリース情報＞
Gotch
『Nothing But Love』
2020年4月18日（土）リリース
¥1,909＋税
Side A：Nothing But Love
Side B：You
*12inch /45rpm | 全2曲収録
official site : http://gotch.info
only in dreams : www.onlyindreams.com
InterFM897 「Just a Feeling」
放送日：毎週土曜日23:00～23:59
DJ：下村亮介 (the chef cooks me)
https://www.interfm.co.jp/justafeeling
Gotchが4月18日のRECORD STORE DAYに3年ぶりのソロ作品『Nothing But Love』をリリース。12インチサイズ2曲入り、直筆サインも入った仕様のアナログ盤となる。
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