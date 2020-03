Gotchが3年ぶりとなるソロ作品を4月にアナログ盤でリリース

Gotchが4月18日のRECORD STORE DAYに3年ぶりのソロ作品『Nothing But Love』をリリース。12インチサイズ2曲入り、直筆サインも入った仕様のアナログ盤となる。



A面に入るthe chef cooks meの下村亮介との共同プロデュース楽曲「Nothing But Love」は、3月13日(金)に先行配信がスタート。また、3月7日(土)には下村がDJを務めるInter FMの番組”Just a Feeling”内のGotchがセレクトするmusic selectionのコーナーで一足早く楽曲がオンエアされる。





<リリース情報>



Gotch

『Nothing But Love』

2020年4月18日(土)リリース

¥1,909+税



Side A:Nothing But Love

Side B:You

*12inch /45rpm | 全2曲収録



official site : http://gotch.info

only in dreams : www.onlyindreams.com



InterFM897 「Just a Feeling」

放送日:毎週土曜日23:00~23:59

DJ:下村亮介 (the chef cooks me)

https://www.interfm.co.jp/justafeeling