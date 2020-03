江口寿史が手掛けたLPサイズのイラスト全29点を収録！ ジャケットアートワーク集『RECORD』4/30発売予定

『すすめ!! パイレーツ』や『ストップ!! ひばりくん!』などで一世を風靡した漫画家にして、イラストレーターとしても多方面で活躍する江口寿史による、初のジャケットアートワーク集『RECORD』(河出書房新社刊)が4月30日(木)に発売予定、予約受付中だ。



”ジャケットアートワーク集”というだけに、『RECORD』にはLPサイズのイラスト全29点を収録。さらに江口寿史本人による全作品解説やミュージシャン・吉田拓郎の寄稿文、銀杏BOYZ・峯田和伸とのスペシャル対談も収録した超豪華画集だ。

また、ジャケットイラスト集とブックレットはプラスチックケースに封入された永久保存版の豪華仕様となっており、ケースにはイラストをその日の気分で入れ替えて飾って楽しむことができる。

さらに、初回のみの限定特典として「ステッカー(※スマホサイズ・非売品)」が付属する。※初回分がなくなり次第、同価格の通常版(ステッカーなし)に切り替わる。

(C)️江口寿史/Shiggy Jr.『LISTEN TO THE MUSIC』ジャケットイラスト (C)️江口寿史/so nice/RYUTist『日曜日のサマートレイン』ジャケットイラスト



●初のジャケットイラスト集

LPサイズ(315mm×315mm)の大判イラスト29点(20作品)を収録。

(※lyrical school『BE KIND REWIND』は両面印刷で4点となります)

●本人による全作品解説ほか、超充実の32ページブックレット

ジャケットイラスト集同様に315mm×315mmのLPサイズ。本人による全作品解説1万字とあとがき、吉田拓郎からの寄稿文、銀杏BOYZ・峯田和伸との1万5千字対談を収録。

●ジャケットイラスト集とブックレットをプラスチックケースに封入した永久保存の豪華仕様

●イラスト29点をその日の気分で入れ替えてケースの表面に出し、飾って楽しむことが可能





◆書誌情報

書名:RECORD

著者名:江口寿史

体裁:B4変形(315×315ミリ)

イラスト集27枚、ブックレット32頁、プラスチックケース入り

価格:本体4500円(税別)

発売日:2020年4月30日予定

出版社:河出書房新社

【収録作品】※発表順

・BAHO『HAPPENINGS』

・VARIOUS ARTIST『IS RELEASE A HUMOUR ? ~we love TELEX~』

・BBB『BBB』

・朝日美穂/直枝政広&ブラウンノーズ『TRIBUTE TO YASUYUKI OKAMURA EP』

・VARIOUS ARTIST『どんなものでも君にかないやしない 岡村靖幸トリビュート』

・ROUND TABLE『SUNNY SIDE HILL』

・吉田拓郎『一瞬の夏』

・銀杏BOYZ『君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命』

・MAMALAID RAG『the essential MAMALAID RAG』

・SHIT HAPPENING『Lodge』

・lyrical school『datecouse』

・Shiggy Jr.『LISTEN TO THE MUSIC』

・新・チロリン『Last Pajama Party』

・東京スカパラダイスオーケストラfeat.片平里菜『嘘をつく唇』

・Shiggy Jr.『ALL ABOUT POP』

・大森靖子『MUTEKI』

・lyrical school『WORLDS END』

・so nice/RYUTist『日曜日のサマートレイン』

・lyrical school『BE KIND REWIND』

・so nice『光速道路』