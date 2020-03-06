3月8日に放送される『有吉ぃぃeeeee！そうだ！今からお前んチでゲームしない？』（テレビ東京系、毎週日曜22:00～）は、番組MCの有吉弘行をはじめ、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志、ゲストの丹生明里（日向坂46）が、Mr.シャチホコの新居でゲームを楽しむ。



同番組は、世界中が熱狂する「eスポーツ（e-Sports）」にスポットを当て、芸能界きってのゲーマー・有吉が、毎回、芸人、アイドルから、芸能界の重鎮まで“ゲーム好き”そうな芸能人の家へ行き、本気でゲームをするという企画。



今回は、「フォートナイト」をプレイ！ “チーム有吉ぃぃ”でビクロワを目指すが、マル秘ゲストの登場で田中が大パニックになる一幕も……。また、表情豊かな丹生が一喜一憂する姿は必見だ。



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