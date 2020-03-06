Kenmochi Hidefumi、10カ月ぶりの新曲「Neptune」配信リリース

Kenmochi Hidefumiが、10カ月ぶりに新曲「Neptune」をデジタルリリースが決定する。



水曜日のカンパネラ、xiangyuの音楽プロデューサーKenmochi Hidefumi。今作もJuke/Footworkをベースにエモーショナルに昇華した作品となっている。アートワークは前作も担当していた孔雀倶楽部のクワハラヨシユキが担当。



今作は各種サブスクリプション、ダウンロードでの販売となっている。同時にYouTubeにもジャケットの石像の脳内のシナプスを連想させるOfficial Audioが公開された。









＜リリース情報＞



Kenmochi Hidefumi

「Neptune」



配信日：2020年3月6日（金）



主要配信URL:

Apple/iTunes

https://itunes.apple.com/jp/album/1499926077

Spotify

http://open.spotify.com/album/5nSzIyBLlFE8AI3jLE86Cf