Kenmochi Hidefumi、10カ月ぶりの新曲「Neptune」配信リリース

Kenmochi Hidefumiが、10カ月ぶりに新曲「Neptune」をデジタルリリースが決定する。

水曜日のカンパネラ、xiangyuの音楽プロデューサーKenmochi Hidefumi。今作もJuke/Footworkをベースにエモーショナルに昇華した作品となっている。アートワークは前作も担当していた孔雀倶楽部のクワハラヨシユキが担当。

今作は各種サブスクリプション、ダウンロードでの販売となっている。同時にYouTubeにもジャケットの石像の脳内のシナプスを連想させるOfficial Audioが公開された。




＜リリース情報＞

Kenmochi Hidefumi
「Neptune」

配信日：2020年3月6日（金）

主要配信URL:
Apple/iTunes
https://itunes.apple.com/jp/album/1499926077
Spotify
http://open.spotify.com/album/5nSzIyBLlFE8AI3jLE86Cf