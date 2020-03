KOHH、現名義ラストが示唆されるアルバムを映像付きボックスとして発売

KOHHが引退前最後と思われるアルバム『worst』をワンマン公演の完全収録映像付きコンプリートボックスとして発売することが決定。



KOHHが全15曲収録の6枚目のスタジオアルバム『worst』をリリースすることを明らかにした。それに加え、 ステージ上で本作を最後にその活動からの引退を表明したことで大きな衝撃を与えた「KOHH Live in Concert」公演(1月16日に東京LINE CUBE SHIBUYAにて開催)を完全収録したBlu-rayもコンパイルされたコンプリートボックス仕様の『worst –Complete Box-』を4月29日(水)に発売することも発表された。



KOHHの最新アーティスト写真に加え、 アルバム『worst』のジャケット写真、 およびコンプリートボックスの展開図が新たに公表され、『worst –Complete Box-』の予約受付も開始している。





<リリース情報>



KOHH

album『worst -Complete Box-』

※CD+Blu-ray 2枚組

2020年4月29日(水)発売

5,999円(税込)



●CD (全15曲収録)

1. Intro

2. Sappy

3. Rodman

4. 2 Cars

5. Anoko

6. I Think Im Falling

7. John and Yoko

8. ゆっくり

9. レッドブルとグミ

10. シアワセ

11. Is This Love

12. 友達と女

13. What I Want

14. They Call Me Super Star

15. 手紙



●Blu-ray

2020年1月16日にSHIBUYA LINE CUBEにて開催された、 バンドセット、 ライゾマティクスが映像演出を手掛けたDJセット、 バイオリンなど24名の弦楽器奏者のストリングスセットに寄る三部構成の公演「KOHH Live in Concert」を完全収録した映像。



