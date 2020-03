乃木坂46、白石麻衣の卒業シングル「しあわせの保護色」MV公開

2020年3月25日(水)に発売する乃木坂46 25thシングル「しあわせの保護色」のミュージックビデオが公開された。



2月上旬に山梨県のスタジオで2日間にわたり撮影を行なった「しあわせの保護色」ミュージックビデオは、卒業するメンバーを乃木坂46として”プロム”で見送るとしたらこうなるのでは?というコンセプトのもとに制作。白石麻衣と一緒に撮影するミュージックビデオが最後ということで、1シーンが終わるごとに、他のメンバーが白石麻衣に駆け寄って泣いてしまうという撮影が続いた。花束を渡すシーンでは涙を堪えられなくなったメンバーが続出し、白石本人は涙を堪え、その表情がそのまま使用されている。



今回のミュージックビデオでは、白石麻衣を中心に1期生から4期生まで、それぞれ絡みながらダンスで進行する構成となっている為、このビデオ用にダンスが用意された。企画・演出も手掛け、乃木坂46では「制服のマネキン」「孤独兄弟」「シンクロニシティ」のビデオを手掛けた映像ディレクター・池田一真が監督として指揮を執っている。









<リリース情報>



乃木坂46

25thシングル「しあわせの保護色」

2020年3月25日(水)発売



【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】

<Type-A>

M1:「しあわせの保護色」(25thシングル選抜メンバー)

M2:「サヨナラ Stay with me」(秋元真夏・生田絵梨花、齋藤飛鳥、松村沙友理、久保史緒里、与田祐希、遠藤さくら、賀喜遥香)

M3:「じゃあね。」(白石麻衣)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「じゃあね。」~off vocal ver.~

★映像特典

・「しあわせの保護色」Music Video

・「じゃあね。」Music Video

その他、特典映像収録



<Type-B>

M1:「しあわせの保護色」

M2:「サヨナラ Stay with me」

M3:「アナスターシャ」(2期生メンバー)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「アナスターシャ」~off vocal ver.~

★映像特典

・「しあわせの保護色」Music Video

・「アナスターシャ」Music Video

その他、特典映像収録



<Type-C>

M1:「しあわせの保護色」

M2:「サヨナラ Stay with me」

M3:「毎日がBrand new day」(3期生メンバー)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「毎日がBrand new day」~off vocal ver.~

★映像特典

・「しあわせの保護色」Music Video

・「毎日がBrand new day」Music Video

その他、特典映像収録



<Type-D>

M1:「しあわせの保護色」

M2:「サヨナラ Stay with me」

M3:「I see…」(4期生メンバー)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「I see…」~off vocal ver.~

★映像特典

・「しあわせの保護色」Music Video

・「I see…」Music Video

その他、特典映像収録



★初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤 共通封入特典

①「全国イベント参加券 or スペシャルプレゼント応募券」1枚

② メンバー生写真1枚(全メンバー43名×各4パターン / 全172種のうち1枚ランダム封入)



<通常盤>

M1:「しあわせの保護色」

M2:「サヨナラ Stay with me」

M3:「ファンタスティック三色パン」(齋藤飛鳥・梅澤美波・山下美月)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「ファンタスティック三色パン」~off vocal ver.~

※通常盤には、映像特典・封入特典は無し