LITTLE、八王子への愛を込めた新曲MVで日本工学院の学生とコラボ

KICK THE CAN CREWのリーダーであるLITTLEの新曲が日本工学院八王子専門学校マンガ・アニメーション科とコラボレーションすることが決定した。それに合わせ、ティザー映像も解禁されている。



配信中のKICK THE CAN CREWのリーダー、LITTLEの新曲「八王子少年〜春よ、来い〜feat.RYOJI」。松任谷由実の「春よ、来い」を渾身のカバーアレンジし、ゲストボーカルにケツメイシRYOJI を迎えたこの曲は、地元八王子への愛と、昨年亡くなった父親への想いを込めたリリックとRYOJIの切ない歌声が話題となりiTunes HIP HOPチャート1位を獲得。



そんな八王子を愛するLITTLEの「八王子少年〜春よ、来い〜feat.RYOJI 」が地元、日本工学院八王子専門学校マンガ・アニメーション科四年制アニメーションコースとコラボレーションする事がわかった。学生たちは来年の春に向けてフルバージョンのミュージックビデオを制作する。この度、そのティザーカット映像が解禁となった。今後フルバージョンが完成予定。3月14日には主要サブスクリプションサービスにて過去曲も解禁される。









<リリース情報>



LITTLE

「八王子少年〜春よ、来い〜feat.RYOJI」

ダウンロード&ストリーミング限定リリース



iTunes Store、レコチョク、mora 他主要ダウンロードサイト、Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、AWA、Amazon Music、YouTube Music 他主要サブスクリプションサービスにて配信中

https://fanlink.to/cCqX