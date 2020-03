ニコニコチャンネルとニコニコ生放送で、3月16日から31日まで「春休み青春アニメSP~春休みのあなたに青春のお裾分け~」と題したアニメ作品の無料配信や放送が行われる。

ラインナップは「涼宮ハルヒの憂鬱(2009年放送版)」「けいおん!」「響け!ユーフォニアム」などの青春模様を描いた17作品で、いずれも京都アニメーションによるもの。この内「涼宮ハルヒの憂鬱(2009年放送版)」は3月16日0時から31日23時59分まで公開され、残る作品は一挙放送や上映会として配信される。「映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me-」がWeb上で無料配信されるのは初となる。

「春休み青春アニメSP~春休みのあなたに青春のお裾分け~」ラインナップ

「涼宮ハルヒの憂鬱(2009年放送版)」

「けいおん!」

「けいおん!!」

「中二病でも恋がしたい!」

「中二病でも恋がしたい!戀」

「響け!ユーフォニアム」

「響け!ユーフォニアム2」

「氷菓」

「AIR」

「Kanon」

「CLANNAD」

「CLANNAD AFTER STORY」

映画「けいおん!」

「涼宮ハルヒの消失」

「映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me-」

「劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部へようこそ~」

「劇場版 響け!ユーフォニアム~届けたいメロディ~」

「春休み青春アニメSP~春休みのあなたに青春のお裾分け~」一挙放送・上映会スケジュール

「けいおん!」全12話&番外編全2話

放送日時:3月16日(月)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324521715

「けいおん!!」1~14話

放送日時:3月17日(火)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324522319

「けいおん!!」15~24話&番外編全3話

放送日時:3月18日(水)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324522403

「中二病でも恋がしたい!」全12話

放送日時:3月19日(木)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324522498

「中二病でも恋がしたい!戀」全12話

放送日時:3月20日(金)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324522812

「響け!ユーフォニアム」全13話

放送日時:3月21日(土)18:30~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324523010

「響け!ユーフォニアム2」全13話

放送日時:3月22日(日)18:30~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324523446

「氷菓」1~11話

放送日時:3月23日(月)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324524010

「氷菓」12~22話

放送日時:3月24日(火)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324524645

「AIR」全12話

放送日時:3月25日(水)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324525675

「Kanon」1~12話

放送日時:3月26日(木)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324526582

「Kanon」13~24話

放送日時:3月27日(金)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324527094

「CLANNAD」全22話&番外編2話

放送日時:3月28日(土)12:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324527703

「CLANNAD AFTER STORY」全22話&番外編1話&総集編1話

放送日時:3月29日(日)12:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324528145

映画「けいおん!」

放送日時:3月30日(月)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324529521

「涼宮ハルヒの消失」

放送日時:3月30日(月)21:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324529718

「映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me-」

放送日時:3月31日(火)19:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324533477

「劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部へようこそ~」&「劇場版 響け!ユーフォニアム~届けたいメロディ~」

放送日時:3月31日(火)21:00~

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324533481

(c)2006 谷川 流・いとうのいぢ/SOS団(c)2007,2008,2009 谷川 流・いとうのいぢ/SOS団(c)かきふらい・芳文社/桜高軽音部(c)虎虎/京都アニメーション/中二病でも製作委員会(c)武田綾乃・宝島社/『響け!』製作委員会(c)米澤穂信・角川書店/神山高校古典部OB会(c)VisualArt's/Key/翼人伝承会(c)VisualArt's/Key/百花屋(c)VisualArt's/Key/光坂高校演劇部(c)2009 Nagaru Tanigawa・Noizi Ito/SOS団