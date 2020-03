逢田梨香子 Guilty Kissの1stライブは「Aqoursの楽曲をやったり新しい挑戦も」

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqoursの逢田梨香子(桜内梨子役)と高槻かなこ(国木田花丸役)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。2月に開催された派生ユニットによるライブ『LOVELIVE! SUNSHINE!! UNIT LIVE ADVENTURE 2020』から、逢田の所属するGuilty Kissが行った「Guilty Kiss First LOVELIVE! ~ New Romantic Sailors ~」について、参加したリスナーの感想を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」3月2日(月)放送分)――リスナーの感想【Guilty Kissの1stライブ『New Romantic Sailors』を、両日ともにライブビューイングで観戦しました!! やっぱりギルキスのライブは熱い!! テンション爆上がりな曲ばっかりで、やっぱりGuilty Kissは私の魂です!(25歳男性)】高槻:お疲れ様でしたー!逢田:ありがとうございます! いやー、本当に熱いライブでした。本当にみんなの熱気を、いままでにないくらい感じた。もうすごかったよ!高槻:お~。私もめっちゃレポート見たよ。逢田:本当に!? ありがとう~! 3人でのファーストライブだったんですけど、みなさんのおかげで本当に楽しく盛り上がることができました!高槻:ギルキスはユニットライブをいろんな所で披露してきたけど、それでも緊張した?逢田:緊張したね~。リハの日数もちょっと少なめだったし……フェスが終わった後からリハを本格的に始めたので。高槻:結構すぐだったもんね!逢田:そうそう。だけどやっぱ本番は楽しくて、そういう緊張とかは全部吹き飛んで! 2日目も、みんな「えっ終わり!? 本当!?」みたいな。「3DAYSやろうよ!」みたいな感じのテンションだった!高槻:Twitter上でも、熱気がヒシヒシ伝わってきた(笑)。ずーっとトレンドとかにも入ってて、梨香子の髪も赤く……。逢田:そうなのよ~! ピンクの汗を流しながら~(笑)。高槻:危険なやつね(笑)。衣装さんに怒られちゃうやつ!逢田:そうそう! でも今回は、衣装が全部黒だったからお許しをいただいて。高槻:よかった。新衣装もめっちゃかわいかったね。逢田:そうなのよ~! しかもAqoursの楽曲を3人でやったりとか、新しい挑戦もいろいろありました。高槻:ねー。(自身が所属する)AZALEAは、(新型コロナウイルス感染症の発生に伴い)残念ながら中止となってしまいましたが……。逢田:そうですね。高槻:またいつか、晴れやかな気持ちでみんなが会えるときに!逢田:そうだね。高槻:私たちもめちゃめちゃリハをして、団結力を高めて頑張ってたので、絶対披露したいなって。逢田:きっといつか見れる日が……新衣装とかもあるだろうしね!高槻:ちょっと言えないですけど(笑)、楽しみに待っていてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/