やしろ元教頭 とーやま校長に「退任したら（番組は聴かずに）海外へ行け！」

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、3月2日(月)から4日(水)までの3日間にわたり、番組のパーソナリティをつとめた3人をゲストに迎える「歴代教頭3DAYS」を放送。最終日の4日(水)には、初代・やしろ教頭が登場しました。そのなかから、3月をもって退任する現パーソナリティのとーやま校長に、退任時の心構えをアドバイスした場面を紹介します。やしろ元教頭は、当番組が開始した2005年10月から6年半にわたってパーソナリティを担当。2010年の4月から退任する2012年3月末までは、とーやま校長と放送をお届けしていました。やしろ元教頭:(前日に出演した)よしだ元教頭が、最後の黒板で言ってたでしょ? 俺は(教頭を)6年半やって、震災もあって……本当に生徒のことが好きでたまらなくなったの。とーやま校長:うん。やしろ元教頭:だって最後のほうなんて、「プロレスラーになりたい」って子に「危ないからやめろ」って言ったんだから(笑)。とーやま校長:本当だったら?やしろ元教頭:SCHOOL OF LOCK! なら、「夢を追いかけろ!」と言うべきなんだろうけど、プロレスラーはケガがあるから……(笑)。とーやま校長:父性が働いたんだ!やしろ元教頭:そう。それで、そういうこととかいろんな兼ね合いで辞めた後、(翌日の放送を聴いて)7%くらい傷ついたかな……。とーやま校長:なんで?やしろ元教頭:とーやま校長が、一人で楽しそうにやってたの。ノビノビしてるから、「デリカシーがないな」って思って。とーやま校長:(笑)。やしろ元教頭:退任してしばらくしたら、その日の放送を聴いてみて。どれだけ俺に対してつらいことをしていたか!とーやま校長:言い訳をさせてください! 2010年の4月に何にもわからない男がここに来て、それから2年間、教頭が半歩後ろにいてくださって……たぶん、職員(スタッフ)は「(とーやま校長には)無理だ」と言ってたかもしれないんです。やしろ元教頭:うん。とーやま校長:それでもなんとか……怒られたこともあったし、放送じゃないところで泣いてしまったこともあったし……悔しくてとか。そんな思いで2年間やっていたんです。で、(やしろ元教頭が退任した)次の日はめちゃくちゃ怖かったんです。やしろさんがいないから、誰も助けてくれないし……となったときに、ウワーって勢いでいくしかなかったんです。やしろ元教頭:それが元気な感じに聴こえたんだ。とーやま校長:そう!やしろ元教頭:なるほど……全然、響かなーい!(笑)。で、翌週の月曜日に新しい(2代目の)よしだ教頭が来たじゃん。そしたら、よしだ教頭を迎え入れる放送になるんだよ。そういうときにどういう逆電をするかっていったら、「教頭先生、はじめまして!」、「教頭先生、よろしくお願いします!」、教頭先生! 教頭先生! って、全員が新しいよしだ教頭を教頭先生って言うんだよ。とーやま校長:うん……。やしろ元教頭:離婚した子どもが新しいお父さんに懐くサマを、中2日ぐらいで劇的に聴かされるんだよ。とーやま校長:それは、どこで聴いていたんですか?やしろ元教頭:俺は家で聴いていて(ラジオを)止めた。無理になった。とーやま校長:いやぁ……。やしろ元教頭:だから、退任した次の日の放送は聴かないほうがいい。気になるけど、絶対に聴かないほうがいいよ! 番組で、「新校長ようこそ!」みたいな案件をやるから!とーやま校長:……ダメだ(笑)。俺、もういやだ。辞めたくない……(笑)。やしろ元教頭:辞めたくないだろ? 俺はそのときに掲示板を見たんだよ。そしたら、「新教頭ようこそ!」、「新教頭かっこいい!」っていっぱい書いてあったんだよ……(笑)。俺、涙出たよ。部屋で泣き崩れたよ。とーやま校長:……ダメだぁ。やしろ元教頭:Xデイが来るから、しばらく海外に行け! 1ヵ月でいいから海外に行って、ラテンの女と出会え!とーやま校長:そこは限定なの!?(笑)。やしろ元教頭:そのぐらいの刺激がないと、戻って来れなくなるから(笑)。とーやま校長:ダメだ。怖すぎるわ。やしろ元教頭:怖いぞ! もう泣いてるじゃん(笑)。とーやま校長:しかも俺、10年もやっちゃったから……(笑)。やしろ元教頭:あの、感情をあらわにすることのないよしだでさえ……昨日の放送を聴いてびっくりしたけど、そんなさみしい思いをしてたんだ、って。俺は立ち直れないくらいつらかった。とーやま校長:うん……。やしろ元教頭:とーやまは、誰よりも生徒と10年向き合ってきたでしょ? びっくりするぞ!とーやま校長:どうしよう……。やしろ元教頭:急に、違う家の子どもになるからな!とーやま校長:4月になっても「とーやま」って言ってくれなんて、全く思っていないんですけど……。やしろ元教頭:生徒は(内心では)「とーやま」って思っていても、新しい校長を迎え入れるためにあんまり言えないじゃん。だって新しく来た人は悪くないし。とーやま校長:そう。邪魔もしたくないです。やしろ元教頭:そうだよね。でも、とてつもない刃が刺さってくるから……。とーやま校長:はぁ~……。――番組の最後に、やしろ元教頭からのメッセージやしろ元教頭:はい、黒板を書かせていただきました。「謝謝(シェイシェイ)」ということでございます。とーやま校長:出た!やしろ元教頭:はい。私は「謝謝やしろ」でございます。実は歴代の校長、教頭には、ニックネームというか頭につく言葉がありまして。(初代の)やましげ校長が「大丈夫やましげ」、とーやまが「いってこいとーやま」なんですけど。SCHOOL OF LOCK! はスタッフもそうだけど、とーやま校長が10年続けてくれたことによって今でも番組がある。僕がよその仕事に行ったときに「(やしろ教頭世代じゃないけど)SCHOOL OF LOCK! 聴いてます」って言ってもらえるんです。僕は初代だったっていうだけで、いろんな人から「SCHOOL OF LOCK! の人なんですね」って言ってもらえる……これはやっぱり、とーやま校長が前線に立ち続けて頑張ってくれたからだなっていう。放送を聴いてくれている人にはあまり関係ないかもしれないけど、個人的には「謝謝」です。今日久しぶりに来て改めて思ったけど、とーやま校長と生徒が2時間遊んでいる姿を見るのが好きだし、SCHOOL OF LOCK!はそういう学校だと思うんで……とーやま校長、悔いの残らないように!とーやま校長:はい。やしろ元教頭:新しい校長先生と教頭先生が来ても、心のどこかに必ずとーやま校長がいるくらい、生徒一人一人の心に刻むくらい、残りの時間も遊び続けてください!