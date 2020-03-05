5月16日と17日にMETROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）、23日と24日に東京・若洲公園で開催される野外フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2020」の出演アーティスト第6弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのはKing Gnu、Creepy Nuts、藤井風、BLUE ENCOUNT、レルエ、Saucy Dog、the shes gone、四星球、たけやま3.5、KNOCK OUT MONKEY、コレサワ、ニガミ17才、夕闇に誘いし漆黒の天使達、BIALYSTOCKS、BBHF、宮川愛李の16組。このうちCreepy Nuts、藤井風、BLUE ENCOUNT、レルエ、the shes gone、四星球、たけやま3.5、KNOCK OUT MONKEYは大阪公演のみ、King Gnu、コレサワ、ニガミ17才、夕闇に誘いし漆黒の天使達、BIALYSTOCKS、BBHF、宮川愛李は東京公演のみの出演となる。

uP!!!では、3月15日23:59まで1日券の先行予約を受付中。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2020

2020年5月16日（土）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）

＜出演者＞

雨のパレード / INABA / SALAS / 感覚ピエロ / KEYTALK / キュウソネコカミ / SHISHAMO / SKY-HI / Novelbright / BiSH / FOMARE / ヤバイTシャツ屋さん / 夜の本気ダンス / Creepy Nuts / 藤井風 / BLUE ENCOUNT / レルエ / and more



2020年5月17日（日）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）

＜出演者＞

[Alexandros] / 打首獄門同好会 / go!go!vanillas / the telephones / 東京スカパラダイスオーケストラ / tricot / Hump Back / フレデリック / マカロニえんぴつ / レキシ / WANIMA / Saucy Dog / the shes gone / 四星球 / たけやま3.5 / KNOCK OUT MONKEY / and more

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2020

2020年5月23日（土）東京都 若洲公園

＜出演者＞

感覚ピエロ / キュウソネコカミ / go!go!vanillas / KOTORI / the telephones / 東京スカパラダイスオーケストラ / Perfume / ハンブレッダーズ / フレデリック / 夜の本気ダンス / レキシ / WANIMA / コレサワ / Saucy Dog / ニガミ17才 / 夕闇に誘いし漆黒の天使達 / and more



2020年5月24日（日）東京都 若洲公園

＜出演者＞

雨のパレード / [Alexandros] / INABA / SALAS / 打首獄門同好会 / KEYTALK / SHE'S / SIRUP / SKY-HI / ズーカラデル / ネクライトーキー / BiSH / ヤバイTシャツ屋さん / King Gnu / BIALYSTOCKS / BBHF / 宮川愛李 / and more