グライムスが最新MV「IDORU」でコスプレ姿を披露、アニメのフッテージも

グライムスが2月21日に発売された5年ぶりの5thアルバム『Miss Anthropocene』から「IDORU」のMVを公開。グライムスはコスプレを身にまとい、時々アニメのフッテージも登場。ロングとショート・ヴァージョンの2種類が同時公開されている。



今作『Miss Anthropocene』はアポカリプティック極まりないアルバムでありながら、ラストを飾る「IDORU」はなぜか鳥のさえずりを伴うスウィートなラヴソング。地球の破滅や人類滅亡後の世界などを歌う数々の曲を経て、カラフルで軽快にトーンが一変し、希望をちらつかせながらたくさんの謎をあとに残す不気味なエンディング・ソングとなっている。



国内盤CDには解説書・歌詞対訳が封入され、アメリカのシンガー・ソングライター、ハナとの共作で北朝鮮の牡丹峰楽団にインスパイアされ、人工知能の普及を目的としたアイドル・ユニットの視点で書かれたという楽曲「We Appreciate Power (with HANA)」がボーナストラックとして1曲追加収録される。













グライムス

『Miss Anthropocene』

発売中



国内盤CD 2,200+税

国内盤特典:歌詞対訳・解説付き/ボーナストラック1曲収録



TRACK LIST

01. So Heavy I Fell Through the Earth

02. Darkseid (with 潘PAN)

03. Delete Forever

04. Violence (with i_o)

05. 4ÆM

06. New Gods

07. My Name is Dark

08. Youll miss me when Im not around

09. Before the fever

10. IDORU

11. We Appreciate Power (with HANA) *Bonus Track for Japan