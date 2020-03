[Alexandros]川上洋平 母校でのライブ開催見合わせに「本当に申し訳ない」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。先日発表された3月17日(火)、18日(水)に母校の青山学院大学で開催予定だったワンマンライブ『[Alexandros] 10th Anniv.Live at Aoyama Gakuin University ~Back In School!~』を見合わせたことについて、改めてリスナーに伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」3月3日(火)放送分)川上:残念ながら、我々の母校である青山学院大学でのワンマンライブが、公演見合わせという形になってしまいました。楽しみにしていたみなさんに本当に申し訳ないなと思いつつ、安全第一だなとも思いますのでこういう決断をさせていただきました。やっぱりライブって密集するというか、俺もお客さんに「歌えー!」とか言ってたりするので、マスクを着けてもらいながらライブを観てもらうのも、なんか違うのかなと。そこは気持ちよく観てほしいし、楽しんでほしいからね。でも正直、振替公演がいつになるのか目途が立ってないのですが、必ずやりたいなと思います。そこは楽しみにしておいてほしいな、と思います!いろんなイベントがなくなって、「どうしたらいいんだろう……」ってモヤモヤすると思うんですけど、そういうときこそどこかに残っている元気を最大限に発揮して明るくしていきたいなと、僕は思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/