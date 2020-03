あしざわ元教頭からとーやま校長へ「幸せになってください」

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」のあしざわ元教頭が、3月2日(月)放送の同番組に登場。絵を描くことが好きなリスナー(14歳女性)と電話を繋ぎ、自身の経験から直接アドバイスを届けました。あしざわ元教頭は、2014年10月から2019年9月まで番組のパーソナリティを担当。3代目の教頭として、パーソナリティのとーやま校長とともに授業(放送)を行っていました。また美大出身で、フテネコなどのイラスト、漫画を発表しています。とーやま校長:今日の授業はスタンダードな掲示板逆電です。(あしざわ元教頭と)話がしたい生徒がいっぱいいるから!あしざわ元教頭:そうだね。いきましょう!とーやま校長:もしもし! 今日は教頭が来てくれているんだけど、何か伝えたいことがある?リスナー:教頭の最後の日の放送を修学旅行で聴けなかったので、今日話せて嬉しいです。あしざわ元教頭:俺も嬉しいよ!とーやま校長:何かアドバイスがほしいんでしょ?リスナー:はい! 5歳くらいから絵が好きで、中2のときにはクラス目標を書いた紙に、私が担任の似顔絵を描いたんです。でもその日は鼻炎がひどくて、先生に全く似せられなくて……。でも1年中それが貼られているので、それを見る度にへこんでしまうんです(笑)。あしざわ元教頭:「本当はこんなはずじゃなかったのに……!」と?リスナー:はい。ほかにも美術の授業で友達を描いたんですけど……もともと漫画がきっかけで絵を描くようになったので、漫画っぽくなってしまったんです。あしざわ元教頭:絵のタッチがね。リスナー:はい。それで、現実的な絵を描くコツを教えてほしいです。あしざわ元教頭:現実的な絵か……。俺も漫画きっかけで……ドラゴンボールの絵とかを描いて、「上手くなりたいなあ」とか思っていたんですけど。いま思うと、漫画って何かを簡略した絵なんですよ。例えば顔を描くにしてもすでに省略されているから、それを一生懸命覚えようとして描くと、「顔の形ってこうでしょ?」という定形のものになっちゃうんだよね。リスナー:はい。あしざわ元教頭:で、たぶん自分の好きなタッチとか描き癖があると思うんだよね。そうすると、リアルに描こうとすると上手くいかないんだよね。そういうことでしょ?リスナー:はい。あしざわ元教頭:そういう場合は、写真を撮ってその上から薄い紙でなぞったりしたらいいと思うよ。「実際の線って意外とこんなもんか」とか、「こんなところにシワが入るんだ」とかいうのがわかったりするから。服のシワとか目の特徴とかも、なぞってみるとわかるんだよね。それが実際の写真じゃなくても、すごくリアルなタッチで描く漫画の絵をなぞってみるだけでも、自分の描き方の癖が1回忘れられるからすごいおすすめ!リスナー:はい。なぞってみます!とーやま校長:いいアドバイスがもらえたね。教頭と話ができてよかったね。リスナー:はい!あしざわ元教頭:出来上がった絵とか(番組に)送ってね!リスナー:はい!とーやま校長:ほかに……感謝の言葉とか伝えておく?リスナー:わかりました! 私が初めてSCHOOL OF LOCK! を聴いたのは、2人がハロウィンの仮装をした日(2017年10月31日)なんです。あしざわ教頭がムスカ大佐の仮装を……(笑)。あしざわ元教頭:異常に肩が出ていたやつな(笑)。とーやま校長:あったわ~。リスナー:それで大爆笑しました。ありがとうございました。絵もとても上手で、ツイッターも見させてもらっているし、フテネコのスタンプも使っています。あしざわ元教頭:ありがとう!リスナー:うまくまとめられないんですけど、私が初めて聴いたときから教頭はあしざわ教頭で、これからもあしざわ教頭は私のなかでは教頭であり続けると思います。これからもよろしくお願いします。あしざわ元教頭:ありがとう。俺もその言葉を胸に、これからも頑張るよ!――番組最後の黒板の時間には、あしざわ元教頭が3月をもって退任するとーやま校長にメッセージを送りました。【黒板に書かれた言葉は……幸せになってください】あしざわ元教頭:(この言葉は)生徒に向けてもそうだし、校長先生に向けてもそうです。校長先生が3月に退任されるということですけど……生徒のみんな、校長先生をもう解放してあげよう! なぜかというと、ツイッターとか見てもいまだに甘いものばっかり食っているし、いまだに“やんややんや”言っているし。そろそろ幸せになって欲しい。校長先生もステキな女の人を見つけて……校長先生にだって人生があってさ、みんなに寄り添いまくった校長をさ、やっぱり幸せな状態で見たいわけですよ。生徒のみんなのことも含めてね。こんなに親身になってくれた人が、幸せじゃなかったらこんなに悲しいことはないわけ! だから校長先生! 恋とかしてよ! 早くさー! ウジウジ言ってないで! “恋愛の仕方忘れた”とか言ってないでさ。そろそろ色恋の話が聞きたいな。校長先生の“好きで好きで仕方ない話”とか。SCHOOL OF LOCK! を辞めた後でもいいから、そういった声を僕は聞きたいと思っています。生徒みんなのことも含めて言いますけど、改めて!「幸せになってください!」。なお、3月3日(火)には2代目よしだ教頭、4日(水)には初代やしろ教頭が出演。5日(木)には、4月から番組に就任する新校長、新教頭を発表し、本人も登場するとのことです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/