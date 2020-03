よしだ元教頭が明かす「SOL!」退任後のさみしさとは

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、3月2日(月)から4日(木)までの3日間、番組のパーソナリティを務めた3人をゲストに迎える「歴代教頭3DAYS」を放送。3日(火)には、前日の3代目あしざわ教頭に続き、2代目よしだ教頭が登場し、パーソナリティのとーやま校長と2時間の生放送をお届けしました。その後編では、よしだ元教頭が退任後の気持ちをとーやま校長に明かした場面を紹介します。とーやま校長:3月で私とーやま校長は、SCHOOL OF LOCK! を退任するんですけど……。よしだ元教頭:知っていますよ。とーやま校長:教頭先生は退任した経験があるわけですけど、毎日の授業(放送)がなくなったというのは、どういう感覚になるのか……怖くて仕方ないんですよ。よしだ元教頭:これはわかんないよね。たぶん3人の歴代教頭でも感じ方は違うと思うけど、俺は単純に……最初は解放感がありましたよ、そりゃ。とーやま校長:うん。よしだ元教頭:いつもだったら生放送教室にいる時間に、家にいられるとか、人と飲みに行けるとか、ご飯を食べに行けるとか、遠い所にも行けるとか……。でも2週間ぐらいしたら、さびしくはなる。とーやま校長:めちゃめちゃリアル!よしだ元教頭:最初の1、2週間だけ解放感。「よっしゃー! 俺の夜は自由だー!!」と思えるけど、2週間後くらいから「あれ……?」っていう(笑)。とーやま校長:その気持ちはどうしたんですか?よしだ元教頭:どうしたのかなぁ? いや、もう“どうかする”手段はないよ。これは、自分と向き合うしかない……(笑)。とーやま校長:「生徒のみんなとお別れする」というさみしさを、耐え忍ぶしかない、ってこと?(笑)。よしだ元教頭:そう。とーやま校長:……そうか。でも、今から準備できるもんでもないもんな。よしだ元教頭:ないない!――黒板の時間とーやま校長:あっという間に授業終了の時間が近づいていて……。よしだ元教頭:早い。とーやま校長:今日は黒板を、よしだ教頭にお願いしようと思います。よしだ元教頭:はい! 何年ぶりだろう……(笑)。とーやま校長:最後の日以来でしょ?よしだ元教頭:そうだね。書いたね。とーやま校長:思い出した! 俺がまずよしだ教頭に向けて書いて、読み上げてしゃべろうと思ったらしゃべれなくなっちゃって。そしたらよしだ教頭が、「はい! もうとーやま校長の気持ちはわかりました」みたいなことを言ったのを思い出した……。よしだ元教頭:俺の退任なのに、校長が泣きそうになるから(笑)。とーやま校長:やっちゃうんだよね~。俺のかわいいとこ(笑)。よしだ元教頭:かわいいとこじゃねーよ!(笑)。とーやま校長:じゃあ、黒板を読みますよ! 『さみしいよ~』。よしだ元教頭:はい。まずは僕の気持ちです。自分が教頭をやっていたときに、本当におんぶにだっこで校長先生に助けてもらっていたんです。辞めてからも、とーやま校長がまだSCHOOL OF LOCK! をやっているっていうことに、どこか安心感があったんですよね。「まだ10代の子たちが頼れる場所を、あの人は守っているんだな」っていう。もう1つは、生徒の気持ちです。校長先生が10年やってくれていなくなるのは、本当にみんなそれぞれさみしい……ありがとうもあるけど、さみしいも強いと思います。退任した先輩から言わせてもらうと、辞めてから10日後ぐらいかな? マジでさみしいよ、夜。「なんで俺、夜10時台に家にいるんだろう?」って。テレビ見ても何にも入ってこないよ……うん。とーやま校長:うわ……(笑)。SCHOOL OF LOCK! を聴こうとは思わないんですか?よしだ元教頭:思った!とーやま校長:でも聴いてない?よしだ元教頭:えっとね……聴けなくなるんだよね。とーやま校長:うわ……全く分からない世界、それは。よしだ元教頭:「あっ……俺がいた場所だ。でも俺じゃない人で、もうちゃんと動き出してる……」って(笑)。とーやま校長:次の日から? こわいよー……(笑)。よしだ元教頭:さみしいよ~(笑)。とーやま校長:自分の最後の日に「何をしゃべろう?」とか考えるんですけど、シャットアウトしちゃうの。こわくて。よしだ元教頭:だよね~。とーやま校長:今の言葉で、さらに……南京錠がいっぱい付けられた状態になりました(笑)。よした教頭、ありがとう!よしだ元教頭:ありがとうございました!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/