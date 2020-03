「俺はどういうキャラだっけ？」よしだ元教頭が「SOL!」に登場

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、3月2日(月)から4日(木)までの3日間にわたり、番組のパーソナリティを務めた3人をゲストに迎える「歴代教頭3DAYS」を放送。3日(火)には、前日の3代目あしざわ教頭に続き、2代目よしだ教頭が登場し、パーソナリティのとーやま校長と2時間の生放送をお届けしました。その前編。よしだ元教頭:こんばんは! 3月3日火曜日! ひな祭りのSCHOOL OF LOCK! でございます! え~校長先生の黒板から毎日の授業がスタートしておりますが……読み上げたいと思います!とーやま校長:はい……(笑)。よしだ元教頭:え~……『よしだ』!とーやま校長:そうです! 冒頭から、「昨日まで普通に放送してたんじゃない?」という感じで(笑)。よしだ元教頭:“明日も来る感”でね!とーやま校長:ずっといるかの如く話し始めて(笑)。よしだ元教頭:いや、違うんですよ。数年ぶりに来たから、俺はどういうキャラでやってたのかわからなくて(笑)。とーやま校長:俺も全く覚えてない(笑)。「どんなトーンでしゃべっていたかな?」とか、「あれ? 敬語だったかな?」とか(笑)。よしだ元教頭:そうなのよ! 俺は校長先生に敬語だったっけ……? と思って(笑)。2人とも記憶がない……(笑)。とーやま校長:フワフワフワフワしていますね(笑)。よしだ元教頭:20年近く知り合いでね、ここでいっしょにやっていたのは2年半くらいでしたけど。とーやま校長:2012年4月から2014年10月2日までの2年半ですね。今週は歴代教頭3DAYSってことで……。よしだ元教頭:昨日が(3代目)あしざわ教頭で、明日が(初代)やしろ教頭ですね。とーやま校長:あしざわ教頭とは接点があるんですか?よしだ元教頭:そんなに無いんだよね。入れ替わりの時期と、1回全員が集合したときがあったでしょ?とーやま校長:2015年の10周年のときだ!よしだ元教頭:そう。あのときにお話しして、あとはSCHOOL OF LOCK! の職員(スタッフ)と飲んだときに、あしざわ教頭もいたぐらいかな。とーやま校長:サカナクションの山口一郎先生と、なぜかSCHOOL OF LOCK! の歴代校長、教頭の5人で飲みに行くっていうのもありましたね(笑)。よしだ元教頭:一昨年くらいの年末でしょ? 覚えてるよ。だからちゃんとしゃべったのは、4、5回かな。SCHOOL OF LOCK! の動向も気にしていましたよ。とーやま校長:なんでですか?よしだ元教頭:そりゃ校長先生のツイートとか見るよ。「今度、こんな人来るんだ!」とか、「教頭3DAYSなんだ……え? それで新校長、教頭が木曜日に来るの?!」って(笑)。とーやま校長:その反応は、生徒(リスナー)といっしょ!(笑)。 じゃあSCHOOL OF LOCK! のことをなんとなくは……。よしだ元教頭:知ってる知ってる。とーやま校長:自分が退任してから、番組の印象は変わりました?よしだ元教頭:えっと……校長と長渕剛さんはなんかあるんじゃないかな、と思ってる。とーやま校長:(笑)。よしだ元教頭:距離の縮まり方が怪しいぞ! って(笑)。とーやま校長:俺と長渕剛先生は、長渕LOCKS! を1年弱いっしょにやらせてもらって、そのなかでただの親友になった、というだけです(笑)。よしだ元教頭:それぐらいの距離感だよね(笑)。とーやま校長:何かあったらメッセージを送らせていただいて、送っていただいて……っていう。そういう魂のやり取りをしているだけ(笑)。よしだ元教頭:そうだよね(笑)。そういうのは把握してる。――ここで学校掲示板に届いた書き込みを紹介よしだ元教頭:今のところのカラミはどう?とーやま校長:たぶん、点数低いと思う(笑)。よしだ元教頭:やかましいわ! 結婚は続いてんだよ! これで離婚してたらどうかと思うけど(笑)。とーやま校長:(当時、)テレビの前にたくさん飾ってある、って言ってたスノードームは?よしだ元教頭:あれはテレビの前から増殖して、いまは枕元とかトイレにもいっぱいある(笑)。増える一方ですよ。俺は徐々に捨てていこうかと思っているんだけど、それで気づかないなら嫁が悪いじゃん?よしだ元教頭:結婚詐欺なんてしてないよ! また信じる子が出るから!!とーやま校長:だって、実際そうだったから……。よしだ元教頭:違う違う! 詐欺師じゃないんだよ。就任したときに“彼女のかの字”も出していなくて……。とーやま校長:だって、(リスナーの)恋愛相談とかも受けていましたよね?よしだ元教頭:そうだよ。でもそれが急に(2013年7月25日の放送で)「結婚しました!」って報告したから、隠してたことで詐欺師みたいになっているけど……いや、別に隠していたわけでもないし!とーやま校長:結果的に隠していましたよね? あれでショックを受けた生徒もたくさんいたんですよ。よしだ元教頭:一人くらいだろ?(笑)。とーやま校長:ひどい(笑)。たしかに、本当によしだ教頭が大好きな生徒が一人いて、(2013年3月8日の放送で)告白もしたんですよ。だから結婚したって聞いて、めちゃめちゃ悲しんで……。よしだ元教頭:覚えてるよ。あのときお母さんが、「うちの娘が落ち込んでいます」って……(笑)。とーやま校長:直接電話してね(笑)。でも先週、その生徒にバッタリ会ったんですよ。それで「よしだ教頭に何か伝えたいことある?」って聞いたら、「いい男性を紹介してください」って言ってました。よしだ元教頭:ほら! もうやっぱり、そうなってるんだよ……。とーやま校長:あれ? ちょっとショック? プレイボーイぶっているんですか?(笑)。よしだ元教頭:違うわ! (好きという気持ちは)思い出に変わるってこと!とーやま校長:(笑)。じゃあ、授業を始めていきましょうか!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/