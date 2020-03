MIYAVIが4月22日にリリースするニューアルバム「Holy Nights」の収録内容およびジャケット写真が発表された。

アルバムには楽天モバイルのCM曲に決定した新曲「Bang!」、f(x)のメンバーであるアンバーやLDH EUROPE所属のフェイスとのコラボ曲、矢沢永吉「止まらないHa~Ha」や沢田研二「TOKIO」をMIYAVI流にアレンジしたカバーなど全12曲を収録。「Bang!」についてMIYAVIは「今回の楽曲は、楽天、三木谷氏の開拓者、挑戦者としてのスピリットに強く共鳴して書かせていただきました」とコメントしている。

また初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤それぞれのジャケット写真に加え、UNIVERSAL MUSIC STOREで販売される限定盤付属のクラッチバッグのデザインも公開された。

MIYAVI「Holy Nights」収録曲

01. Holy Nights (Intro)

02. Need for Speed

03. Holy Nights

04. Bang!

05. Heaven is A Place On Earth

06. Danger Danger

07. TOKIO

08. Tomaranai ha-ha

09. Perfect Storm (feat. Amber Liu)

10. Live To Dream (feat. FAIS)

11. Hands To Hold

12. DAY 1 (Reborn)

MIYAVI コメント(新曲「Bang!」について)

何かが、はじまる。2020年、東京。ずっと未来だと思っていた景色が、今、僕たちの目の前にやってきています。節目でもあるこの年から、この先、2030年、2050年に向けて僕たちが、何を提唱し、実行していけるか。テクノロジーの進化とともに、僕たち人間もアップデートしていかなくちゃいけない時代になってきていると感じています。



未来のためのテクノロジーの在り方。垣根や壁を壊し、人と人をつなげる。気持ちを伝える。テクノロジーも音楽やアートも、そこにこそ存在意義があるのかもしれません。



今回の楽曲は、楽天、三木谷氏の開拓者、挑戦者としてのスピリットに強く共鳴して書かせていただきました。夢物語と言われようと、誰に笑われようと、かまわない。



“A future only a believer gets to see(信じるものだけが見える未来)、

A place where we unite(全ての人たちがつながる世界)” さあ、はじまります!

※FAISの「A」はウムラウト付きが正式表記。