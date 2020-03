4月8日にリリースされるLittle Glee MonsterのライブBlu-ray / DVD「Little Glee Monster 5th Celebration Tour 2019 ~MONSTER GROOVE PARTY~」の収録内容が発表された。

このライブBlu-ray / DVDは、昨年11月に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた全国ツアー「Little Glee Monster 5th Celebration Tour 2019 ~MONSTER GROOVE PARTY~」最終公演の模様を映像化した作品。リトグリのミュージックビデオやドキュメンタリーを数多く手がけてきた大久保拓朗監督の編集により、全曲がノーカットで収録される。さらに初回限定盤のDISC 2にはステージ裏の様子、メンバーインタビューなどで構成されるツアーのドキュメンタリー「5th Celebration Tour 2019 ~MONSTER GROOVE PARTY~ Behind Scenes」や、計5曲分のミュージックビデオが収められる。

Little Glee Monster「Little Glee Monster 5th Celebration Tour 2019 ~MONSTER GROOVE PARTY~」収録内容

DISC 1

・ECHO

・私らしく生きてみたい

・Baby Baby

・恋を焦らず

・放課後ハイファイブ

・好きだ。

・世界はあなたに笑いかけている

・Jupiter

・会いにゆく

・いっそセレナーデ

・まちぶせ

・SETTLE DOWN

・Nasty Naughty Boy

・書きかけの未来

・だから、ひとりじゃない

・My Best Friend

・Band Groovin' Party

・明日へ

・幸せのかけら

・いつかこの涙が

・君に届くまで

・Monster Groove SP Medley

・Everything could be your chance

初回限定盤DISC 2

・君に届くまで

・ECHO

・I Feel The Light featuring Earth, Wind & Fire

・STARTING OVER

・SPIN

・5th Celebration Tour 2019 ~MONSTER GROOVE PARTY~ Behind Scenes