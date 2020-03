the GazettE、昨年のツアーファイナル公演の映像作品より「Falling」をフルサイズ公開

本日3月4日発売のthe GazettE映像作品『LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA』より、楽曲「Falling」のライブ動画がフルサイズで公開された。



本作品は、2019年9月23日(月・祝)横浜アリーナにて開催したツアーファイナル公演「the GazettE LIVE TOUR18-19 THE NINTH TOUR FINAL「第九」の模様を収録したもの。初回生産限定盤には、1年2か月に及ぶツアーに密着した全75分に及ぶドキュメンタリーを完全収録している。また、同時に発売されるライブ&ドキュメンタリー映像作品『LIVE IN NEW YORK&WORLD TOUR19 DOCUMENTARY THE NINTH [99.999]』では、2019年4月~6月にかけて開催されたワールドツアーの密着ドキュメンタリーと同年5月のニューヨーク公演をライブ収録している。









<リリース情報>



the GazettE

『LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA』



発売日:2020年3月4日(水)



【初回生産限定盤A】BD(1枚組)

LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA(本編+アンコール)

豪華LPサイズ仕様/撮り下ろしPhoto Book(64P)

価格:12045円(税抜)



【通常盤A】BD(1枚組)

LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA(本編+アンコール)

価格:6727円(税抜)



【初回生産限定盤B】DVD(2枚組)

豪華LPサイズ仕様/撮り下ろしPhoto Book(64P)

(DISC1) LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA(本編)

(DISC2) LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA(アンコール)/2018-2019 TOUR [THE NINTH] DOCUMENTARY

価格:11136円(税抜)



【通常盤B】

DVD(2枚組)

(DISC1) LIVE TOUR18-19 THE NINTH / FINAL「第九」LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA(本編)

(DISC2) LIVE TOUR18-19 THE / FINAL「第九」LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA(アンコール)

価格:5818円(税抜)



『the GazettE LIVE TOUR18-19 THE NINTH TOUR FINAL「第九」』



=収録曲=

SE. 99.999

1. Falling

2. NINTH ODD SMELL

3. GUSH

4. CLEVER MONKEY

5. GABRIEL ON THE GALLOWS

6. 裏切る舌

7. THE MORTAL

8. 虚 蜩

9. その声は脆く

10. BABYLONS TABOO

11. DOGMA

12. INCUBUS

13. TWO OF A KIND

14. UGLY

15. ABHOR GOD

16. 関東土下座組合



ENCORE

EN1. GO TO HELL

EN2. INSIDE BEAST

EN3. 貴女ノ為ノ此ノ命。

EN4. HEADACHE MAN

EN5. ATTITUDE

EN6. TOMORROW NEVER DIES

WEN. UNFINISHED



『LIVE IN NEW YORK&WORLD TOUR19 DOCUMENTARY THE NINTH [99.999] 』

発売日:2020年3月4日(水)

BD(1枚組):6864円(税抜)

DVD(1枚組):5955円(税抜)



the GazettE OFFICIAL SITE:http://the-gazette.com/