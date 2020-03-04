シド、5月の河口湖ステラシアターで会場限定シングルをリリース

ヴィジュアル系ロックバンドのシドが、5月9日、10日に河口湖ステラシアターにて開催されるライブ「SID LIVE 2020 -Star Forest-」にて会場限定シングルを発売する。
本日3月4日にシングル『delete』をリリースしたシド。次作のタイトルは、公演名でもある『Star Forest』。会場限定での販売となること以外の詳細はまだ不明で、後日発表されるとのこと。
＜リリース情報＞
シド
シングル『Star Forest』
発売日：2020年5月9日（土）
※河口湖ステラシアター会場限定での販売
※詳細は近日発表
＜リリース情報＞
シド
最新シングル『delete』
発売日2020年3月4日（水）
【初回生産限定盤（CD＋DVD）】1600円（税抜）
【通常盤（CD）】800円（税抜）
【期間生産限定盤（CD＋DVD）】1600円（税抜）
※テレビアニメ「七つの大罪 神々の逆鱗」オリジナル描き下ろし絵柄デジパック・ジャケット仕様
■初回生産限定盤（CD＋DVD）
CD
1. delete
2. delete -Instrumental-
DVD
1. delete -Music Video & off shot-
2. delete（Live from『SID TOUR 2019 -承認欲求- FINAL』）
■通常盤（CD）
1. delete
2. delete -Instrumental-
■期間生産限定盤（CD＋DVD）
アニメ描き下ろしジャケット（※デジパック仕様）
CD
1．delete
2．delete -Instrumental-
3．delete -TV Size-
DVD
1. 『七つの大罪 神々の逆鱗』（ノンクレジット オープニング映像）
2. delete -Music Video-
3. delete（Live from『SID TOUR 2019 -承認欲求- FINAL』）
＜ライブ情報＞
シド
「SID LIVE 2020 -Star Forest-」
2020年5月9日（土）河口湖ステラシアター
2020年5月10日（日）河口湖ステラシアター
【チケット】
料金：全席指定8000円（税込）
※4才以上有料
一般発売日：2020年3月7日（土）
シド オフィシャルサイト：http://sid-web.info/
ヴィジュアル系ロックバンドのシドが、5月9日、10日に河口湖ステラシアターにて開催されるライブ「SID LIVE 2020 -Star Forest-」にて会場限定シングルを発売する。
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