人気マンガ「ドラえもん」の3DCGの劇場版アニメ続編「STAND BY ME ドラえもん2」に登場するドラえもんのフィギュア「フィギュアーツZERO EX ドラえもん(STAND BY ME ドラえもん 2)」が、バンダイスピリッツから7月に発売される。価格は7700円。

フィギュアは、全高約25センチでドラえもんを立体化。左右の腕が可動し、腕を掲げたポーズなどを取らせることができる。