『怪物事変』主人公・夏羽のアニメビジュアルが公開！ メインスタッフも発表

昨年2019年末に開催の「ジャンプフェスタ2020」にてTVアニメ化が決定したことが発表された、「ジャンプSQ.」(集英社)で連載中の大人気漫画『怪物事変(けものじへん)』。その主人公・夏羽(かばね)のアニメビジュアルが完成、公開された。また、アニメ『怪物事変』のメインスタッフも発表となった。



アニメ『怪物事変』の監督を務めるのは、『終末のイゼッタ』や映画『おまえうまそうだな』などの藤森雅也。『もっと TO LOVE る-とらぶる-』『PERSONA5 the Animation』の木村 暢がシリーズ構成・脚本を担当。キャラクターデザインには、『クラシカロイド』『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』キャラクター作画監督の立花希望。アニメーション制作は、『かくしごと』『終末のイゼッタ』などで知られる亜細亜堂だ。



■アニメ『怪物事変』メインスタッフ



原作:藍本 松(集英社「ジャンプSQ.」連載)

監督:藤森雅也

シリーズ構成・脚本:木村 暢

キャラクターデザイン:立花希望

アニメーション制作:亜細亜堂



◆アニメ『怪物事変』



人間(ヒト)と怪物(ケモノ)の間に生まれた

半妖の少年の数奇な運命が動き出す



<イントロダクション>

古来よりこの世に潜み、人に見つからないように人と関わり合って生きる”怪物”(けもの)。

しかし現代では人と必要以上に深く関わろうとする……例えば子供を作ろうとするケースが多数報告されるようになった。

そんな中、東京で怪物専門の探偵をしている隠神(いぬがみ)は、動物の変死事件が起きている、とある田舎の村に呼ばれてやってきた。村を訪れた隠神は、そこで一人の少年と出会う。



公式サイト kemonojihen-anime.com

公式Twitter @kemonojihen_tv(ハッシュタグ #怪物事変 #kemonojihen)



(C)藍本松/集英社・「怪物事変」製作委員会

★原作漫画『怪物事変』の最新刊・第10巻は3月4日発売!

▲『怪物事変』が連載中の「ジャンプSQ.」は毎月4日発売

(C)藍本松/集英社