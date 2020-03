平手友梨奈の公式サイトオープン、最新フォトギャラリーも

2020年1月に欅坂46を脱退した、平手友梨奈のオフィシャルサイトが3月4日にオープンした。



合わせて本日、2020年10月30日公開の映画『さんかく窓の外側は夜』への出演も発表。サイトでは最新のフォトギャラリーも見ることができ、数々のパフォーマンスで観る者を魅了してきた平手友梨奈の次のステージでの活躍に期待しよう。





Photo by SHINTO TAKESHI





Photo by SHINTO TAKESHI





Photo by SHINTO TAKESHI



映画『さんかく窓の外側は夜』

・ストーリー

書店で働く三角康介は、一見普通の青年だが、幼い頃から幽霊が見える特異体質に悩まされていた。

ある日、書店に除霊師・冷川理人がやってくる。

「私といれば怖くなくなりますよ」の一言で、三角は冷川と除霊作業の仕事を共にすることになる。

そんな中、ふたりは刑事・半澤より一年前に起きた連続殺人事件の話を持ち掛けられる。

調査をはじめたふたりは、やがて遺体を発見するが、その遺体には呪いがかけられていたのだ。

真相を探るふたりに度々聴こえてくる死んだ殺人犯の声。そしてふたりはある言葉にたどりつく———。

「 ヒ ウ ラ エ リ カ に ....だ ま さ れ た . . . . 」 。

それはふたりがこれまでの除霊作業で度々耳にしてきた名前だった。

彼女は何者なのか?彼女の目的は?ふたりはこの事件を解明できるのか…?



出演:岡田将生、志尊淳、平手友梨奈 ほか

原作:ヤマシタトモコ「さんかく窓の外側は夜」(リブレ刊)



監督:森ガキ侑大(『おじいちゃん、死んじゃったって。』「坂の途中の家」「時効警察はじめました」)

脚本:相沢友子(『重力ピエロ』『プリンセストヨトミ』『本能寺ホテル』「トレース〜科捜研の男〜」)

配給:松竹

公式Twitter/公式instagram: @sankakumadoeiga

公式サイト: https://movies.shochiku.co.jp/sankakumado/

©️2020「さんかく窓の外側は夜」製作委員会 ©️Tomoko Yamashita/libre

10月30日(金)全国公開





平手友梨奈 プロフィール

2001年6月25日生まれ。かに座。O型。愛知県出身。2015年8月、欅坂46の一期生オーディションに合格。CDデビュー以降センターポジションを務め、2020年1月まで欅坂46の中心メンバーとして活動。2018年9月公開の映画『響 -HIBIKI-』では映画初出演にして初主演を果たし、「第42回日本アカデミー賞」で新人俳優賞、「第31回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞」で新人賞、「第28回日本映画批評家大賞」で新人女優賞(小森和子賞)を受賞。2020年10月公開の映画『さんかく窓の外側は夜』にヒロイン・非浦英莉可 役として出演が決定。



平手友梨奈 オフィシャルサイト https://hirateyurina.jp/