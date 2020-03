押井守総監督の新作アニメーション『ぶらどらぶ』第1弾キービジュアルが初公開、声優当てクイズも

『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』や『機動警察パトレイバー』などの監督作品で知られ、世界的にも人気の高い映像クリエイター・押井守が原作・脚本・総監督を務める新作アニメーション『ぶらどらぶ』の第1弾キービジュアルが初公開となり、公式WEBサイトもオープンした。



『ぶらどらぶ』は、重度の献血マニアの女子高生・絆播 貢(ばんば みつぐ)が、ある日、献血車で外人(?)の美少女と遭遇し、意識を失った彼女をなんとなくの勢いで保護し家に連れ帰ることになる、というストーリー。公開されたキービジュアルには、秋葉原の夜景をバックに貢をはじめとするメインキャラクターたちが描かれている。



監督には、押井守とは『うる星やつら』でタッグを組んだ西村純二、音響監督に若林和宏、音楽に川井健次など、そうそうたる顔ぶれのスタッフが結集し、令和初の”押井アニメ”として「シリーズアニメだからこそできること」を追求したこの意欲作を手掛ける。



また、公式WEBサイトのオープンを記念して、登場キャラクターを演じる『声優当てクイズ』が実施される。正解者は抽選で、『ぶらどらぶ』の完成披露試写会(東京都内で開催予定)に招待される。クイズへの参加方法は、『ぶらどらぶ』公式ホームページでチェックだ。





◆『ぶらどらぶ』作品情報

<スタッフ>

製作:いちごアニメーション

原作・総監督:押井守

監督:西村純二

脚本:押井守・山邑圭

音響:若林和弘

音楽:川井憲次

キャラクターデザイン:新垣一成

音楽プロデューサー:Daisuke ”DAIS” Miyachi

制作:コミックアニメーション

アニメーション制作:Drive

アニメーション制作協力:プロダクション・アイジー



公式ホームページ www.vladlove.com



(C)押井守/いちごアニメーション All rights reserved.