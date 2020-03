ROTTENGRAFFTYがLINE LIVEを生配信、 ベスト盤をメンバー自ら解説

3月18日にオールタイム・ベストアルバム『You are ROTTENGRAFFTY』リリースを控えたROTTENGRAFFTYが、本日3月3日にLINE LIVEの生配信を行なうことが決定。メンバーが出演し、アルバムの全貌を紹介する。



現在VICTOR ONLINE STOREにて予約受付中の限定盤”20thアニヴァーサリー・ボックス・セット”の実物サンプルも公開。2月26日・28日に行われるはずだった「ハレルヤTour 2020」の東京2公演が新型コロナウィルスの影響により延期予定となってしまったが、ここでしか聞けない話も明かされる予定だ。LINE LIVEは3月3日(火)20:00より、LINE LIVEビクターエンタテインメントのアカウントで生配信となる。視聴予約も可能。





<LINE LIVE情報>



『You are ROTTENGRAFFTY』スペシャル

日時:3月3日(火)20:00〜21:00予定

番組URL: https://live.line.me/channels/520/upcoming/13089393

*視聴予約できます



<リリース情報>



ROTTENGRAFFTY

All Time Best Album

『You are ROTTENGRAFFTY』

2020年3月18日(水)リリース



【数量限定20thアニヴァーサリー・ボックス・セット(2CD+BONUS DISC+GOODS)】

¥11,610+税

Disc1:ファンリクエスト・ディスク

Disc2:メンバーセレクト・ディスク

Disc3:ボーナス・ディスク

数量限定20thアニヴァーサリー・ボックス・セット同梱グッズ:

・20周年記念オリジナルデザインTシャツ

・20周年記念お手元

・20周年記念オリジナルステッカー

*VICTOR ONLINE STOREにて予約受付中

https://victor-store.jp/item/147622/



【完全生産限定盤(2CD+BONUS DISC)】

¥5,000+税

Disc1:ファンリクエスト・ディスク

Disc2:メンバーセレクト・ディスク

Disc3:ボーナス・ディスク



【通常盤(2CD)】

¥3,500+税

Disc1:ファンリクエスト・ディスク

Disc2:メンバーセレクト・ディスク

◆収録曲

[Disc1]Compiled by ROTTENGRAFFTY Fans

01. THIS WORLD

02. 金色グラフティー

03. 零戦SOUNDSYSTEM

04. I Believe (New Mix)

05. Familiarize (New Mix)

06. アイオイ

07. D.A.N.C.E.

08. 切り札

09. 夕映え雨アガレ

10. PLAYBACK

[Disc2]Compiled by ROTTENGRAFFTY

01. 暴イズDE∀D (2020 reRec ver.)

02. STAY REAL

03. 世界の終わり

04. 「70cm四方の窓辺」

05. マンダーラ

06. 響く都 (New Mix)

07. So...Start

08. 盲目の街 (New Mix)

09. 銀色スターリー

10. 日進月歩 (New Mix)

11. Error...

12. ハレルヤ

[Disc3]Compiled with Cover & Collaboration Songs

01. MORAL ※2003年発表

02. マジンガーZ ※2005年発表

03. RAT FINK ※2006年発表

04. HOLD IN LOVE [赤い雨につつまれて] ※2010年発表

05. その向こうへ feat. ROTTENGRAFFTY ※2014年発表

06. 今夜はブギー・バック nice vocal ※2016年発表

07. 蘭鋳 ※2017年発表

08. ぼくたちの失敗 ※2019年発表