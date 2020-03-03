PCショップ「パソコン工房」のWebサイトにて、期末決算SALEがスタートした。期間は2020年3月31日14時まで。

グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 2070 SUPERを搭載したゲーミングPC、第10世代インテルCPUを搭載した1kg以下ノートPC、自作PC向けのパーツ類や組み立てキットなど、幅広く用意している。一例は以下の通り。

第8世代インテル Core i3搭載15型フルHDスタンダードノートPC

  • STYLE-15FH061-i3-UHEX

  • STYLE-15FH061-i3-UHEX
  • 価格（税別）：66,980円（通常価格:71,980円）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i3-8145U（2.10GHz）
  • メモリ：DDR4-2400 4GB（4GB×1）
  • ディスプレイ: 15.6型非光沢 1,920×1,080ドット
  • ストレージ：240GB M.2 SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 620（CPU内蔵）
  • 通信機能：Gigabit Ethernet×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
  • 本体サイズ：約W361×D245×H21.5mm
  • 重さ：約1.66kg

AMD Ryzen 5 3400G搭載コンパクトデスクトップPC

  • STYLE-IDA3-R53G-VHX

  • STYLE-IDA3-R53G-VHX
  • 価格（税別）：60,980円（通常価格:66,980円）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：AMD Ryzen 5 3400G（3.7GHz）
  • メモリ：DDR4-2666 8GB（8GB×1）
  • ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
  • グラフィックス：Radeon RX Vega 11 Graphics（CPU内蔵）
  • 光学ドライブ：なし
  • 通信機能：Gigabit Ethernet×1
  • 本体サイズ：約W80×D155×H155mm