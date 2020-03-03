PCショップ「パソコン工房」のWebサイトにて、期末決算SALEがスタートした。期間は2020年3月31日14時まで。
グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 2070 SUPERを搭載したゲーミングPC、第10世代インテルCPUを搭載した1kg以下ノートPC、自作PC向けのパーツ類や組み立てキットなど、幅広く用意している。一例は以下の通り。
第8世代インテル Core i3搭載15型フルHDスタンダードノートPC
- STYLE-15FH061-i3-UHEX
- 価格（税別）：66,980円（通常価格:71,980円）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i3-8145U（2.10GHz）
- メモリ：DDR4-2400 4GB（4GB×1）
- ディスプレイ: 15.6型非光沢 1,920×1,080ドット
- ストレージ：240GB M.2 SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 620（CPU内蔵）
- 通信機能：Gigabit Ethernet×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
- 本体サイズ：約W361×D245×H21.5mm
- 重さ：約1.66kg
AMD Ryzen 5 3400G搭載コンパクトデスクトップPC
- STYLE-IDA3-R53G-VHX
- 価格（税別）：60,980円（通常価格:66,980円）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：AMD Ryzen 5 3400G（3.7GHz）
- メモリ：DDR4-2666 8GB（8GB×1）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- グラフィックス：Radeon RX Vega 11 Graphics（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet×1
- 本体サイズ：約W80×D155×H155mm