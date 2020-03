Perfume 公演中止に「またみんなと会える機会を作ります」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。2月26日(水)に開催予定だった東京ドーム公演が中止になったことについて、いまの気持ちをリスナーに伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」3月2日(月)放送分)あ~ちゃん:まずは生徒の皆さんにお知らせがあります。2月26日に東京ドームで行われる予定だった「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome」ですが、新型コロナウイルス感染症対策本部にて政府に要請された方針に従い、公演を中止とさせていただきました。当日の中止発表となってしまい、私たちもリハーサルを行っている途中だったんですけれども……本当にすいません。申し訳ございませんでした。かしゆか:ドームの外には、既に来てくれてた方たちもたくさんいたからね。びっくりされたと思うんですが、本当に申し訳ございません。あ~ちゃん:そして今は、一刻も早く事態が収束すること願います。なお、払い戻しに関しましては、Perfumeのオフィシャルサイト(https://www.perfume-web.jp/)をご覧いただければと思います。かしゆか:(番組のHPに届いた)書き込みも紹介したいと思います。【今回、ドームツアー東京公演の二日目に(福井県から)参加予定でした。(新型)コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止になってしまいましたね。本当に残念でなりません。夏フェス以来久しぶりにPerfumeに会える! とテンションマックスだったので尚更です。ですが誰も責めることはできません。まずPerfume、スタッフ関係者様には、こちらがお礼を言わないといけないと思っています。ギリギリまで開催されるという希望を持たせてくれたことに感謝します。またいつか、3人が歌う姿を見に行けると思うので、今は健康第一に。Perfumeに関わる全ての人が、明るく元気にはしゃげる日が来るまで楽しみに待っています!(22歳男性)】のっち:ありがとう~。福井から来てくれる予定だったってことは、近くまでね……。かしゆか:来ていたかもしれないね。あ~ちゃん:同じ空気を吸っていたかもね。のっち:ね~。かしゆか:きっとたくさんの人がね、そういう状況だったと思うんですけど。本当にファンの皆さんがね、あたたかいコメントを寄せてくれてね。のっち:気持ち寄せてくれて。あ~ちゃん:ほんとに……自分たち以上に悲しんでくれて、自分たち以上に悔しいって言ってくれて。自分たちの……ほんと、代弁者だなぁって。そういう人たちが、「でも3人のことがいちばん心配だよ」って、「また笑顔でステージに立てるように僕たちは待ってるよ」って、たくさんメッセージいただきまして。もう本当に……力が湧きました。かしゆか:ね。あ~ちゃん:この湧いた力を自分たちのこれからの次のステージに必ず向けて、またみんなと会える機会を作ります。ちょっとだけ待っていただいて、私たちのこと信じていてください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/