あしざわ元教頭「警備員さんも俺のことを覚えていない！」とーやま校長と再会

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」のあしざわ元教頭が、3月2日(月)放送の同番組に出演。5ヵ月ぶりにパーソナリティのとーやま校長と再会しました。とーやま校長:未来の鍵を握るレディオ、SCHOOL OF LOCK! 校長のとーやまです!あしざわ元教頭:……いくぞ! LOCKのスペルはL・O・C・K! みんな、おひさしぶり~! 教頭のあしざわでーす!とーやま校長:…………じゃあ、今日の授業は……。あしざわ元教頭:ちょっと待ってよ! いくないくな! 静かになるな!!とーやま校長:いや、嬉しいのはわかるんだけど、「LOCKのスペルはL・O・C・K」のところでヨダレを垂らしていて……(笑)。あしざわ元教頭:(笑)。とーやま校長:垂れるヨダレを高速で吸い込むかのような音が、俺には聞こえたんだけど……?あしざわ元教頭:思った以上に出たよね、びっくりしたよ(笑)。今日ぐらい出させてくださいよ!とーやま校長:ちょっと怖かったんだよな~。あしざわ元教頭:ごめんなさいね(笑)。どうもどうも!とーやま校長:3代目教頭……でしょ?あしざわ元教頭:なんか、距離感じるな。とーやま校長:距離あるよ。だって、首からぶら下げている物があるでしょ? そこに書いてある文字を読んでもらってもいい?あしざわ元教頭:Visitor……(笑)。とーやま校長:ホームじゃないんだよ!(笑)。あしざわ元教頭:対応がおかしいんだよなぁ。警備員さんも俺のことを一切覚えていない! そりゃマスクもしていたけど、「今日は出られるんですか?」みたいな一言があるかなと思っていたのに。「その(入館申請の)紙を書いてください」って!とーやま校長:5年間、毎日ここに来ていたのに……(笑)。あしざわ元教頭:本当だよ!とーやま校長:でも、学校掲示板には、書き込みがめちゃめちゃ届いているよ!あしざわ元教頭:おい! その書き込みをピックアップするなよ!!とーやま校長:まぁでも、先月からSCHOOL OF LOCK! に登校しています、という生徒(リスナー)からしたら、たしかにそういうのもあるかもしれないね。あしざわ元教頭:まぁね、そこはしょうがないね。とーやま校長:だからまぁ……ネットによると、2014年10月から2019年9月まで SCHOOL OF LOCK! の教頭先生をやっていたという。あしざわ元教頭:なんでネット経由なの! 記憶経由でいけるでしょ!?とーやま校長:で、2019年9月26日ぶりの来校……と、原稿に書いてある。あしざわ元教頭:いや……(笑)。いままで“原稿は無いテイ”だったでしょ。とーやま校長:実際はどう?あしざわ元教頭:「どう?」じゃないよ! 初めて聴いている生徒もいるのに、俺が横領したみたいな感じで言わないで!とーやま校長:だって、退任の原因でしょ?あしざわ元教頭:ちげーよ!! 半年ぶりに来たのに、なんでそんな感じなんだよ!あしざわ元教頭:だからさぁ……プラスのやつが1コもねぇ!とーやま校長:(笑)。とーやま校長:「退任したらどうしたい?」って話で言ってたじゃん。「CSに時々出られたらいい」みたいな。あしざわ元教頭:言っていましたね。とーやま校長:9月26日以降、どうなん?あしざわ元教頭:あのね……tvk(テレビ神奈川)さんの「環七フィーバーズNEO」という番組に、2分程出させてもらっています(笑)。とーやま校長:いいじゃない(笑)。でも地上波だよね? CSじゃないんだ。あしざわ元教頭:CSじゃないです。とーやま校長:ということは、「CSに時々出られたらいい」というのは叶っていない……。あしざわ元教頭:なんで、マイナスプロモーションをするの!とーやま校長:……残念!あしざわ元教頭:残念とか言うなよ!あしざわ元教頭:なんだよ~! みんなして、俺のことをイジって!とーやま校長:……なんですか?(笑)。あしざわ元教頭:あと、俺のこと呼ぶの早すぎるんだよ! 半年ってはえーだろ!とーやま校長:(笑)。あしざわ元教頭:なんか、“久しぶり感”がないんだよ。とーやま校長:……(笑)。じゃあ、どうしますか? 帰りますか?あしざわ元教頭:帰らないけど! あの、一言だけ言っていい? 俺、「かっこよくなって帰って来ます!」って言って去ったのよ。とーやま校長:2019年9月26日に(笑)。あしざわ元教頭:そう。でもまだ途中よ!とーやま校長:(笑)。あしざわ元教頭:変わる途中で呼んじゃダメよ!とーやま校長:……ごめん!(笑)。なお、3月3日(火)には2代目よしだ教頭、4日(水)には初代やしろ教頭が登場。5日(木)には、4月より就任する新校長、新教頭を発表。当人も出演します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/