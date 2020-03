「SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭」動画配信での開催決定！

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」の番組イベント『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭supported by 親子のワイモバ学割』の中止が、2月27日(木)の同番組内で発表されました。3月3日(月)の放送では、パーソナリティのとーやま校長がこの日ゲスト出演したあしざわ元教頭とともに、イベント開催日に動画配信を行うことを伝えました。とーやま校長:3月22日(日)に幕張メッセにて開催予定だった「キズナ感謝祭」ですが、SCHOOL OF LOCK! の職員(スタッフ)、イベントに関わってくださる皆さんと話し合った結果、“開催を中止”するということは前回話させてもらいました。今の新型コロナウイルスの拡散でいろんなイベントが中止、延期となっているなか、みんなの安全を最優先した結果ということで、申し訳ない気持ちでいっぱいだし無念です。チケットを買ってくれている生徒(リスナー)がもう何千人もいるんだけど、払い戻しさせてもらいます。この「キズナ感謝祭」はこの学校に関わる全てのみんなのキズナを確かめ合う大事な1日にする予定だったわけで、俺としても来月……もう今月か! まる10年となるこの3月をもって退任するんだけど、直接生徒のみんなと会える最後の機会ということで、いろいろやりたいことや伝えたいことを考えていたところだったんだけど……。当日、幕張メッセに集まることはできなくなったけど、この日に“動画配信”という形で開催することに決めました。まだ詳しいことは全然決まっていないので、どのくらいの時間やるのかとか、誰に来てもらうのかとか、どこで見られるのかとかは、これから詰めていって決まり次第伝えたいと思います。引き続き「親子のワイモバ学割」のサポートも決定しました。これによってできることが増えるかもしれないし、みんなの気持ちを切らさずに3月22日を迎えたいと思います。決定してしまったことは後ろ向きな内容かもしれないけど、ここから何ができるということを探っていかなきゃいけないし……これは俺たちのことでもあるし、いまのみんなの状況、日本を襲っているこの状況についても言えることだから。「ここから何ができるんだ?」ということを、考えていきたいなと思います。あしざわ元教頭:タイトルが「キズナ感謝祭」ですから、配信でやると決まった今こそ“キズナ”が求められているというか。今こそ、みんなの力が集まる瞬間じゃないですか!とーやま校長:そうだよね。いろんなことができそうな気がするんだよな。動画配信だからこそ、できることもあるだろうし。あしざわ元教頭:みんなからのアイデアもほしいですね。今回の中止にともない、すでに購入されたチケットは全て払い戻しとなります。詳細はイベント特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/kizuna/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/