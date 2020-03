THE YELLOW MONKEY、結成30周年記念「ニコニコ生放送」30時間生配信に出演

THE YELLOW MONKEYが、3月6日から3月7日にかけてバンド結成30周年を記念した「ニコニコ生放送」30時間生配信特番に初出演することが決定した。



本番組は結成30周年を記念した特番となっており、今までにリリースした全楽曲の一挙配信や過去のライブ映像、ミュージック・ビデオの放送など、3月6日から3月7日にかけての計2日間、30時間に渡って放送される。また、THE YELLOW MONKEYが出演するのは、3月7日の午後8時からとなる





<番組情報>



THE YELLOW MONKEY

「THE YELLOW MONKEY ニコ生初登場スペシャル 30周年記念30時間生配信&全曲一挙配信」



放送日時:2020年3月6日(金)15:00 ~ 2020年3月7日(土)21:00(予定)

視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324041810

※※本番組の一部はプレミアム会員限定視聴となります。番組全編を視聴するにはプレミアム会員のご登録が必要です。





<ツアー情報>



THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary DOME TOUR



2020年4月4日(土)東京ドーム

2020年4月5日(日)東京ドーム

※終了分割愛



オフィシャルサイト:https://theyellowmonkey.jp

DOME TOUR特設サイト:https://theyellowmonkeysuper.jp/feature/30th