尾田栄一郎「ONE PIECE」のテーマパーク・東京ワンピースタワーにて上演されているライブショー「ONE PIECE LIVE ATTRACTION『MARIONETTE』」のセミファイナル、ファイナル公演がライブ配信される。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため2月28日から3月17日までの期間中、臨時休園している東京ワンピースタワー。セミファイナル、ファイナル公演はともに無観客の形で3月8日に開催され、それぞれの開演前に行われるYouTuber・オネガイシマス海賊団!!!による公演直前コーナーも配信される。なお番組内ではハッシュタグ「#ワンピースタワー」「#ショータイム」をつけてTwitterに投稿したツイートを紹介する予定だ。
「ONE PIECE LIVE ATTRACTION『MARIONETTE』」セミファイナル、ファイナル公演配信
日程：2020年3月8日（日）
セミファイナル公演
18:45～セミファイナル直前コーナー（出演：TAKASHI & K）
19:00～セミファイナル公演放送
ファイナル公演
19:45～ファイナル直前コーナー（出演：TAKASHI & K）
20:00～ファイナル公演放送