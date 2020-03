スティーヴン・マルクマス、キム・ゴードンやマック・デマルコら出演のMV公開

元ペイヴメントのスティーヴン・マルクマスが、3月6日発売のソロ最新アルバム『Traditional Techiniques』から「Shadowbanned」のMVを公開した。



本アルバムはスティーヴン・マルクマス&ザ・ジックス名義のアルバム『Sparkle Hard』と、エレクトロニック・ビーツなどを取り入れた実験的な作品『Groove Denied』に次いで、3部作の最後を飾る作品。本作のテーマは、”新たなステージにあるフォーク・ミュージック”だという。アフガニスタンの楽器など多様な楽器を取り入れてより壮大で予測不能なアルバムを作り上げた。







「Shadowbanned」のMVには、キム・ゴードンやマック・デマルコ、スーパーオーガニズムのオロノ、シャロン・ヴァン・エッテン、カート・ヴァイル、ブライト・アイズのコナー・オバーストら音楽界レジェンドたちが数々登場するほか、米コメディー俳優ジェイソン・シュワルツマンらも出演している。





<リリース情報>



スティーヴン・マルクマス

『Traditional Techniques』



発売日:2020年3月6日(金)

国内盤CD

価格:2200円(税抜)



=収録曲=

1. ACC Kirtan

2. Xian Man

3. The Greatest Own In Legal History

4. Cash Up

5. Shadowbanned

6. What Kind Of Person

7. Flowin Robes

8. Brainwashed

9. Signal Western

10. Amberjack

11. Juliefuckingette *Bonus Track For Japan