Q-Successから2020年3月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2020年3月はCMSを使っていないサイトの割合が微減した。CMSではWordPressとShopifyのシェアが増加し、JoomlaおよびDrupalのシェアが減少した。
JoomlaとDrupalは長期にわたって下落傾向が続いている。一方、Shopifyはシェアの増加を続けており、現在の傾向が続けば1年以内にShopifyのシェアがJoomlaのシェアを抜いてCMSにおける第2位に浮上する可能性がある。WordPressは長期にわたって増加傾向を続けており、2020年3月にもシェアを増やしている。CMSとしてWordPressは強い影響力をさらに強め続けている。
|順位
|CMS
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|None
|42.7%
|42.8%
|↓
|2
|WordPress
|35.9%
|35.7%
|↑
|3
|Joomla
|2.5%
|2.6%
|↓
|4
|Shopify
|2.1%
|2.0%
|↑
|5
|Drupal
|1.6%
|1.7%
|↓
|6
|Squarespace
|1.5%
|1.5%
|＝
|7
|Wix
|1.3%
|1.3%
|＝
|8
|Bitrix
|0.9%
|0.9%
|＝
|9
|Blogger
|0.9%
|0.9%
|＝
|10
|Magento
|0.8%
|0.8%
|＝
|11
|PrestaShop
|0.6%
|0.6%
|＝
|12
|OpenCart
|0.5%
|0.5%
|＝
|13
|TYPO3
|0.4%
|0.4%
|＝
|14
|Weebly
|0.3%
|0.4%
|↓
|15
|Adobe Dreamweaver
|0.3%
|0.3%
|＝
|16
|GoDaddy Website Builder
|0.2%
|0.2%
|＝
|17
|Bigcommerce
|0.2%
|0.2%
|＝
|18
|Progress Sitefinity
|0.2%
|0.2%
|＝
|19
|FrontPage
|0.2%
|0.2%
|＝
|20
|DataLife Engine
|0.2%
|0.2%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。