Net Applicationsから2020年2月のデスクトップ検索エンジンのシェアが発表された。2020年2月はGoogleがシェアを減らし、Bing、Baidu、Yahoo!、Yandexがシェアを増やした。2月は、Googleが若干の減少傾向を示し、これに変わるようにBingとBaiduのシェアが増加している。
この1年間でわずかな増減傾向が出てきているものの、Googleのシェアは73%を超える圧倒的なポジションにある。今後も増減傾向は続く可能性があるが、大枠のシェアはそれほど大きくは変わらないことが予想される。
|順位
|サービス
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|70.39%
|73.34%
|↓
|2
|Bing
|12.74%
|12.18%
|↑
|3
|Baidu
|12.31%
|10.12%
|↑
|4
|Yahoo!
|2.10%
|2.02%
|↑
|5
|Yandex
|1.41%
|1.30%
|↑
|6
|DuckDuckGo
|0.44%
|0.43%
|↑
|7
|Ask
|0.15%
|0.18%
|↓
|8
|Naver
|0.12%
|0.16%
|↓
|9
|Ecosia
|0.11%
|0.10%
|↑
|10
|AOL
|0.07%
|0.06%
|↑