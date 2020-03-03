Net Applicationsから2020年2月のデスクトップ検索エンジンのシェアが発表された。2020年2月はGoogleがシェアを減らし、Bing、Baidu、Yahoo!、Yandexがシェアを増やした。2月は、Googleが若干の減少傾向を示し、これに変わるようにBingとBaiduのシェアが増加している。

この1年間でわずかな増減傾向が出てきているものの、Googleのシェアは73%を超える圧倒的なポジションにある。今後も増減傾向は続く可能性があるが、大枠のシェアはそれほど大きくは変わらないことが予想される。

  • 2020年2月デスクトップ検索エンジンシェア/円グラフ - Net Applications報告

    2020年2月デスクトップ検索エンジンシェア/円グラフ - Net Applications

  • 2020年2月デスクトップ検索エンジンシェア/棒グラフ - Net Applications報告

    2020年2月デスクトップ検索エンジンシェア/棒グラフ - Net Applications

順位 サービス 今月のシェア 先月のシェア 推移
1 Google 70.39% 73.34%
2 Bing 12.74% 12.18%
3 Baidu 12.31% 10.12%
4 Yahoo! 2.10% 2.02%
5 Yandex 1.41% 1.30%
6 DuckDuckGo 0.44% 0.43%
7 Ask 0.15% 0.18%
8 Naver 0.12% 0.16%
9 Ecosia 0.11% 0.10%
10 AOL 0.07% 0.06%