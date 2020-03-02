KREVAが2月29日に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で行った無観客ライブの模様が、3月9日23:59までKREVAのYouTube公式チャンネルでアーカイブ配信される。
この無観客ライブは同日に行われるはずだった全国ツアー「KREVA CONCERT TOUR 2019-2020『敵がいない国』」LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）公演が新型コロナウイルスの影響により中止となったことを受けて行われたもの。無人の客席から登場したKREVAは最新アルバム「AFTERMIXTAPE」の収録曲を全曲披露した。また配信中、KREVAは6月24日に神奈川・横浜アリーナでライブを開催することを発表。数万人におよぶ視聴者が配信を観覧した。
KREVA CONCERT TOUR 2019-2020「敵がいない国」
2020年2月27日（木）埼玉県 三郷市文化会館 大ホール（※公演中止）
2020年2月29日（土）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）（※公演中止）
2020年3月14日（土）愛知県 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2020年3月27日（金）広島県 JMSアステールプラザ 大ホール
2020年3月28日（土）香川県 サンポートホール高松 大ホール
2020年4月4日（土）鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第2ホール
2020年4月5日（日）福岡県 福岡市民会館
2020年4月12日（日）沖縄県 沖縄市民会館
2020年4月17日（金）東京都 江戸川区総合文化センター
2020年4月18日（土）栃木県 宇都宮市文化会館
2020年4月23日（木）兵庫県 加古川市民会館 大ホール
2020年4月25日（土）新潟県 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 劇場
2020年5月6日（水・祝）宮城県 電力ホール
2020年5月9日（土）青森県 リンクモア平安閣市民ホール
2020年5月24日（日）北海道 札幌市教育文化会館 大ホール
2020年6月24日（水）神奈川県 横浜アリーナ