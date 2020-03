ウルトラマン×マーベル・コミックス『THE RISE OF ULTRAMAN』カバーイラスト公開！

円谷プロダクションとマーベル・エンターテイメントが新たなウルトラマンの物語をコミックの形式で紡ぐコラボレーションの続報が到着! 米国・シカゴにて2020年2月29日(土)に開催された「Chicago Comic & Entertainment Expo/C2E2」会場内で、2020年後半に米国で出版予定の『THE RISE OF ULTRAMAN』のカバーイラストが、マーベル・コミックス編集長 C.B.セブルスキーにより披露された。



昨年11月、円谷プロダクションとマーベル・コミックは、『ウルトラマン』を新しいコミックスとしてシリーズ化するという画期的なコラボレーションを発表。『ウルトラマン』は1960年代の誕生から不動の人気を博すヒーローであり、ワクワクさせる物語がテレビや映画、誌面に何度も描かれているが、今回マーベル・コミックもその長い歴史の1章を加筆することになる。



『THE RISE OF ULTRAMAN』第1巻は、カイル・ヒギンズとマット・グルームによる脚本とフランチェスコ・マンナによる作画で、世界的現象を巻き起こした初期のウルトラマンシリーズに立ち返る!



カイル・ヒギンズ(代表作:『マイティ・モーフィン・パワーレンジャー』、『ウインター・ソルジャー』)とマット・グルーム(代表作:『セルフ/メイド』)という創作能力に定評のある二人が手を組み、その卓越したスキルで綴られた物語と、ジェイソン・アーロン『アベンジャーズ』やダン・スロット『ファンタスティック・フォー』などの作画を手掛けたフランチェスコ・マンナの驚異的な作風が結合する。



3人ともウルトラマンシリーズのファンであり、長年愛され続けた『ウルトラマン』の原点に立ち戻り、放送当時のファンから新世代のファンの方々まで、『ウルトラマン』をもう一度お届けする。



『THE RISE OF ULTRAMAN』の第1巻に何が描かれるのか、期待が高まる!



(C)2020 MARVEL (C)TSUBURAYA PRODUCTIONS CO., LTD.