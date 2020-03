シド・明希「やっちゃったなぁ…」 四千頭身・後藤が“好きすぎて”とってしまった行動とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。2月24日(月・振休)の放送では、4人組バンド・シドから明希さん(Ba)が登場。今週はプライベートのお話を中心に伺っていきました!明希さんはお笑いトリオ・四千頭身にハマっているそうで、最近あることをやらかしてしまったそうです。逹瑯:最近、ひそかにやらかしてしまったことを教えてください。明希:あまりに好きすぎて……“好きすぎて”ですよ? 酔って、某有名人にInstagramでDM(ダイレクトメッセージ)を送っちゃいました。逹瑯:誰にだよ(笑)。明希:四千頭身の後藤さん(笑)。逹瑯:返ってきた?明希:返ってこない! 返ってこないっていうか、俺もね、明け方に酔いが覚めて、送信を取り消したんですよ。逹瑯:“delete”しちゃったのか(笑)。明希:“delete”しちゃったんですよ(笑)。“これ恥ずかしいなぁ”と思って。例えば、お仕事で会ったりして、「僕ファンです」(と伝える)とかだったら、自然なのかもしれないですけれど、いきなり“どこぞの誰々からのメール”ってちょっと怖いよなって思って。ちょっと恥ずかしいなぁ。やっちゃったなぁ。逹瑯:やっちゃったなあ。明希:でも、このあいだ誕生日だったらしいんですよ、後藤さんが。逹瑯:ほう。明希:で、ファンの方のコメントに紛れて、「おめでとうございます」っていうのだけ(笑)。それくらいだったら(コメントして)いいかなって(笑)。◎3月2日(月)放送の「JACK IN THE RADIO」は氣志團の綾小路翔さんが番組初登場! どんなお話が聞けるのか……どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack