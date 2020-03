CHAI、シングル配信限定リリース&初夏には東名阪QUATTROツアー開催

CHAIが昨年2月のアルバム以来となる配信シングル『NO MORE CAKE』を3月27日にリリースする。



2019年は海外の大型フェスへの出演が数多くあったCHAI。最新シングル『NO MORE CAKE』は、テーマが”化粧”。CHAIの持ち味であるノンジャンルな奔放さが伺える曲に仕上がっている。



また、リリースに伴い、東京・大阪・名古屋の3都市を巡るツアーの開催も決定した。各公演には長岡亮介、中村佳穂 TRIO、Homecomings、崎山蒼志をそれぞれゲストに迎える。ファンクラブ会員先行チケット予約は3月2日から受付スタート。そして、全出演オフィシャルサイト先行は3月6日から受付スタートする。





<リリース情報>



CHAI

『NO MORE CAKE』



配信日:2002年3月27日(水)



<ツアー情報>



CHAI JAPAN TOUR 2020 「Ready Cheeky Pretty CHAI」



=ツアー日程=

2020年5月30日(土)大阪・梅田CLUB QUATTRO ゲスト:長岡亮介

2020年5月31日(日)名古屋CLUB QUATTRO ゲスト:中村佳穂 TRIO

2020年6月13日(土)東京・渋谷CLUB QUATTRO ゲスト:Homecomings

2020年6月14日(日)東京・渋谷CLUB QUATTRO ゲスト:崎山蒼志



ピンクラブ会員限定先行チケット予約

◎受付期間:3月2日(月)21:00~3月8日(日)23:59

https://emtg.jp/feature/chai_2020_1/



出演者オフィシャルサイト先行受付

◎受付期間:3月6日(金)12:00~3月11日(水)23:59

【CHAI】https://w.pia.jp/s/chai20of/

【長岡亮介】https://w.pia.jp/s/petrolz20of/

【中村佳穂 TRIO】https://w.pia.jp/s/nakamurakaho20of/

【Homecomings】https://w.pia.jp/s/homecomings20of/

【崎山蒼志】https://w.pia.jp/s/sakiyamasoushi20of/



CHAIオフィシャルサイト:http://chai-band.com