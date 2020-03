TVアニメ『神之塔-Tower of God-』メインキャストは市川太一・早見沙織・大塚芳忠に決定！

2020年4月1日(水)より放送開始となるTVアニメ『神之塔-Tower of God-』のメインキャストが、市川太一・早見沙織・大塚芳忠に決定したことがLINE Digital Frontierより発表された。

あわせて、3月2日(月)より1週間、電子コミックサービス『LINEマンガ』のアプリ内にて、原作マンガを100話無料でイッキに読めるキャンペーンもスタートした。



TVアニメ『神之塔-Tower of God-』は、SIU(シウ)による漫画『神之塔』が原作の冒険ファンタジー。原作は、2010年より韓国の『NAVER WEBTOON』にて連載を開始し、2018年より『LINEマンガ』を通じて日本でも連載されているほか、現在までに28カ国語に翻訳され、全世界累計閲覧数が45億回を突破する人気作品となっている。TVアニメ化決定の発表直後から原作ファンの間では非常に期待が高まっており、世界中で大きな話題となっている。



主人公・夜役はアニメ『デュエル・マスターズ!』やゲーム・ラジオ出演でも活躍中の「市川太一」が、ラヘル役はアニメ『鬼滅の刃』に出演しアーティストとしても活躍する「早見沙織」が、へドン役はアニメ『NARUTO-ナルト-』や映画『ONE PIECE FILM Z』など多くの人気作品に出演している「大塚芳忠」が務めることが決まり、各キャスト、監督よりコメントが到着した。



TVアニメの初回放送は、4月1日(水)より、日本・韓国・アメリカなど世界各国で展開予定。さらに本邦初公開となるPVも解禁となった。





■『神之塔 Tower of God 』 公式ティザーPV







■メインキャスト、監督コメント



【夜役/市川太一 コメント】



夜を演じさせていただきます市川太一です。僕が演じる夜はラヘル一筋な純真無垢で真っ直ぐな少年。非力な夜が塔の試験で仲間に支えられ成長していく姿を見守っていただけると嬉しいです。原作ファンはもちろん、多くの方に楽しんでいただけると思います。回を追うごとに盛り上がっていく作品なので最後まで是非ご覧ください!



<キャラクター紹介>

本作の主人公で多くの謎に包まれた少年。ラヘルと出会うまでは、他の人間や話すことすらも知らず孤独に暮らしていた。突然塔へと立ち去ったラヘルを追い、塔へ入る。仲間と塔を登るにつれ、夜の中に秘められた謎の力が明かされていく。



【ラヘル役/早見沙織 コメント】



一見可愛らしいですが内側には色んなものを内包しており、優しさを見せたかと思えば飄々と己の欲望を露わにすることもある女の子です。アフレコでは、多種多様なキャラクター達の掛け合いが見ていて楽しかったです。主人公の夜サイドの動きとともに、ラヘルの動きにもご注目いただければと思います。ぜひ、お楽しみください。



<キャラクター紹介>

洞窟に落ちた日から夜の「光」になった存在。夜の闇を恐れ星に救いを求めるラヘルは、塔へ入り星に近い頂上で自分の「光」を得るために、塔を登り始める。



【ヘドン役/大塚芳忠 コメント】



最初は世界観がよく分からないまま突然作品に放り込まれたという感じでした。ヘドンの行動も謎、目的も謎、あの姿も謎。そして口元に漂うそこはかとない怖さ、まさに五里霧中。しかし、何故か演じていて面白かった。大好きなタイプのキャラクターです。何もかも謎の中で手探り状態だったことが逆によかったのかも。アニメをご覧になられる皆さまには、是非そういう楽しさと迷いの、ないまぜになった微妙なムードを見つけて喜んで頂けたらと思います。



<キャラクター紹介>

塔の一階の管理人。塔を登る資格があるかを判断する役割も担う。



【監督/佐野隆史 コメント】

LINEマンガの原作が非常に面白く、絵も含めて、原作の雰囲気を壊さないように制作しました。設定の複雑さもあり、数多くある魅力的なエピソードをTVシリーズとしてまとめるのが大変でしたが、シナリオの吉田さんの尽力により、原作の肝の部分を上手く抽出出来たと思います。原作ファンの皆さんにも、満足して頂けることを願っています。



(C)Tower of God Animation Partners