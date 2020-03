日本語音声は悠木碧！ 中2病三姉妹と学ぶ英語学習書が発売！

NHKテキスト『基礎英語』誌上で多くの反響を呼んだ連載の単行本『中学3年間の英語が中2病フレーズなら1週間で学べるなんてわたしは信じない』(佐藤誠司著)が、2020年2月28日よりNHK出版から発売されている。



本書は、「中2病的例文」とイラストを楽しみながら英語学習ができるというもので、学習のパートナーは個性あふれる「中2病三姉妹」。無料ダウンロードの例文日本語音声は、『まどマギ』などでおなじみの悠木碧さんが担当しており、 もちろん英語音声もついているので、「聞く力」も鍛えることができる。



それぞれの例文には「英語のほんとうに大事なところ」をおさえた、わかりやすい解説もついている。例文と解説を読み進めるうちに、わずか1週間で中学英語のエッセンスが身につくこと、間違いなし!



▼フレーズサンプル1

A:This pancake is burnt. (このホットケーキ、こげてるよ)

B:Even a dark flame master sometimes fails. (闇の炎の使い手も、ときには失敗するのよ)



▼フレーズサンプル2

A:Did you get a failing grade on the test? (テストで赤点取ったの?)

B:This world just didnt choose me. (この世界がわたしを選ばなかっただけよ)



▼フレーズサンプル3

A:This band has become very popular this year. (このバンドは今年人気になったね)

B:I was sure of their success even when they were unknown. (わたしは彼らが無名のころにもきっと成功すると思ったわ)



【書籍情報】



『中学3年間の英語が中2病フレーズなら1週間で学べるなんてわたしは信じない』

著者:佐藤誠司

仕様:A5判並製 196ページ(内カラー4ページ)

発行:2020年2月28日

定価:本体1200円+税

出版社:NHK出版