Age Factoryが4月29日にフルアルバム「EVERYNIGHT」をリリースする。

アルバムには新曲7曲を含む全10曲を収録。各配信サイトではアルバムより3月25日に「1994」、4月8日に「Peace」、4月22日に「Dance all night my friends」が先行配信される。アルバムの初回限定盤には、本作のジャケット写真を使用したTシャツが付属する。

Age Factoryはアルバムを携えて、6月より全20公演の全国ツアー「EVERYNIGHT” RELEASE TOUR」を開催する。LINEチケットでは本日3月1日より9日までチケットの先行予約を受け付けている。

Age Factory「EVERYNIGHT」収録曲

01. Dance all night my friends

02. HIGH WAY BEACH

03. Merry go round

04. Peace

05. CLOSE EYE

06. Kill Me

07. Easy

08. Everynight

09. 1994

10. nothing anymore

Age Factory「EVERYNIGHT” RELEASE TOUR」

2020年6月2日(火)千葉県 千葉LOOK

2020年6月3日(水)群馬県 高崎clubFLEEZ

2020年6月8日(月)長野県 ALECX

2020年6月14日(日)徳島県 club GRINDHOUSE

2020年6月15日(月)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2020年6月18日(木)福岡県 LIVE HOUSE CB

2020年6月19日(金)広島県 Live space Reed

2020年6月26日(金)茨城県 mito LIGHT HOUSE

2020年6月29日(月)神奈川県 F.A.D YOKOHAMA

2020年7月2日(木)愛知県 CLUB UPSET

2020年7月7日(火)石川県 vanvanV4

2020年7月8日(水)新潟県 CLUB RIVERST

2020年7月11日(土)北海道 KLUB COUNTER ACTION

2020年7月16日(木)高知県 X-pt.

2020年7月17日(金)香川県 DIME

2020年7月21日(火)福島県 郡山CLUB #9

2020年7月22日(水)宮城県 仙台MACANA

2020年7月24日(金・祝)岩手県 Club Change WAVE

2020年7月25日(土)山形県 酒田hope

2020年8月1日(土)奈良県 EVANS CASTLE HALL