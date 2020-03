Age Factory、フルアルバム『EVERYNIGHT』発売&全国ツアー開催

Age Factoryが、4月29日に最新アルバム『EVERYNIGHT』をリリースすることが発表された。



今作には昨年リリースされた3曲を含む全10曲が収められている。Tシャツ(M・XLの2サイズ)とCDがセットになったTシャツ付初回限定盤の発売も決定。さらに、発売日に先駆け、3月25日には「1994」、4月8日には「Peace」、4月22日には「Dance all night my friends」と、ダウンロードサイトやサブスクリプションサービスでの収録曲より3曲の先行配信もスタートする。



また、6月よりアルバム『EVERYNIGHT』のリリースに伴う全国ツアー20公演の開催も決定した。チケットのオフィシャル先行は、3月1日21時よりLINE TICKETにて抽選申し込みがスタート。





<リリース情報>







Age Factory

『EVERYNIGHT』



発売日:2020年4月29日(水)

通常盤価格:2500円 (税込)

初回限定盤価格:4180円(税込)



=収録曲=

1. Dance all night my friends

2. HIGH WAY BEACH

3. Merry go round

4. Peace

5. CLOSE EYE

6. Kill Me

7. Easy

8. Everynight

9. 1994

10. nothing anymore



<ツアー情報>



Age Factory

「”EVERYNIGHT” RELEASE TOUR」



=ツアー日程=

2020年6月2日(火)千葉LOOK

2020年6月3日(水)高崎club FLEEZ

2020年6月8日(月)松本ALECX

2020年6月14日(日)徳島club GRINDHOUSE

2020年6月15日(月)岡山CRAZYMAMA KINGDOM

2020年6月18日(木)福岡CB

2020年6月19日(金)広島Live space Reed

2020年6月26日(金)水戸LIGHT HOUSE

2020年6月29日(月)横浜F.A.D

2020年7月2日(木)名古屋CLUB UPSET

2020年7月7日(火)金沢vanvanV4

2020年7月8日(水)新潟CLUB RIVERST

2020年7月11日(土)札幌KLUB COUNTER ACTION

2020年7月16日(木)高知 X-pt.

2020年7月17日(金)高松DIME

2020年7月21日(火)郡山 CLUB #9

2020年7月22日(水)仙台MACANA

2020年7月24日(金)盛岡CLUB CHANGE WAVE

2020年7月25日(土)酒田hope

2020年8月1日(土)奈良EVANS CASTLE HALL

*全公演対バンあり



チケット前売り:3500円

・オフィシャル先行<抽選>

受付期間:3月1日(日)21:00~3月9日(月)23:59

URL:https://ticket.line.me/sp/EVERYNIGHT



ツアー開催に向けて現時点では通常通り進めていく予定ですが、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の報道もあり状況が変動していく可能性も御座います。状況が変動する際には随時オフィシャルHPでお知らせ致します。



Age Factory Official Site:https://agefactory.biz/