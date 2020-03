イベント系に偏る自粛要請に若新雄純が疑問「“痛みの分配“も政治の仕事」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。2月27日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、新型コロナウイルスの感染拡大に対する政府の対応について取り上げました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、大規模なイベントやコンサートの中止が相次いでいます。エンターテインメント業界での損害は、「数百億円規模になるのでは」との声も出ているようです。政府が大規模なイベントの中止・縮小を要請した背景について、若新は「(新型コロナウイルスの)感染時期が一気に集中してしまうと、医療技術云々よりも(治療にあたる)キャパシティが足りなくなって医療崩壊を起こしてしまうらしい。だから政府は、感染が爆発的に拡がることを回避したいのだが、目立つイベント系から手をうつというのが分かりやすかったんだろう」と説明。禁止とまではいかないまでも、政府が自粛を要請する方針を公に示したことによって、「(イベントなどを)やります!とは言いづらくなった」と言います。しかしながら、中止・縮小の要請が「なぜエンタメやスポーツ、文化とかイベント系だけなのか」と異を唱えます。というのも、「人がたくさん集まって密集している場所って、イベント系だけじゃなく満員電車やオフィスもそう。そういうところも同じように人が集まっているのに、自粛を要請していない」若新は、イベントの運営サイドやエンターテインメント業界で仕事をしている人たちの観点から「東京ドームの公演なんて、いわば中小企業の集まり。1つの公演に社員5人というような小さな企業がたくさん集まって仕事をしている。しかも1日の公演が2ヵ月分ぐらいの仕事になってると思いますよ。つまりそれだけの収入や社員への給料が一気にパーになってしまう。なかには保険がおりるものもあるだろうけど、自然災害などもそうですが今回のような場合、保険がおりないケースが多いだろう」と言います。さらには「政府の今の要請だと、エンタメ系やイベントとか人目立つ仕事ばかりが全部中止になって、こういう会社から潰れていってしまう。中小企業で2ヵ月分の収入が見込まれるイベントがどんどん潰れていったら本当に食べていけない」とも。とはいえ、「人が集まるイベントを中止にしなくていいと言っているのではない」と前置きし、「政治って利益を一部の人にだけいかないように調節して分配するのが仕事。今みたいに、みんなで痛みを伴わないといけない時期には、上手に“痛み分け”をする、痛みを分配することも政治の仕事だと思う」と持論を展開します。そして、「イベント系の目立ってわかりやすいものを自粛してもらうことで、(対策として)手を打っているかのように見えるけど、一見目立たないものでも、人が集まる危険な環境は他にももっともっとあるわけだから、痛みもみんなでちゃんと分配していかないと。今のやり方だと、すごく偏った場所にだけストレスが集中してしまっている」と指摘。最後に若新は、「みんなで、国民一丸となって爆発的な感染拡大を阻止しようというのであれば、みんなでちょっとずつ痛み分けをしないといけないと思う。なぜイベントだけはやっちゃ駄目で、そのほかは『仕方ない』となるのか。そこにも働いている人はたくさんいる。エンタメ業界だって雇用の場だ、ということを忘れてはならないと思う」と苦言を呈していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286