木村拓哉ライブのカバー曲に、及川光博「あんたそれ卑怯がすぎるよ（笑）」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のゲストには、歌手で俳優の"ミッチー"こと及川光博さんが登場。3月1日(日)の放送では、及川さんが木村のライブを観た感想や選曲について熱く語りました。前半のトークでは、木村のライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」の演出の話題で大盛り上がり。後半は、及川さんが鑑賞した東京公演の初日のセットリストを振り返ります。「もちろん、(ライブは)ニューアルバム『Go with the Flow』の曲がメインなんだけど、曲順が絶妙じゃない! アルバムの曲順とは違っていてさ」とひとしきり楽しんだ様子。ライブ本編では、これまで木村が出演したドラマ主題歌のカバーを披露したそうで、及川さんは「(Mr.Childrenの)『Tomorrow never knows』をあなたが歌うって、どんな卑怯な手よ? それは卑怯だろっていう(笑)」と告げると、木村は大笑い。そして、「これはミッチーが来てくれたから言うわけじゃないんだけど、ほかにもドラマの主題歌を担ってくれたアーティストの方たちはいっぱいいて。それこそ、なかには『グランメゾン東京』の主題歌(「RECIPE(レシピ)」)を歌ってくれた山下達郎さんも(会場に)いらっしゃるし」と木村。及川さんが「(カバー曲のコーナーで)てっきり『RECIPE(レシピ)』を歌うのかなって一瞬思っちゃったけど」と話すと、木村は食い気味に「いやいやいやいや……」と反応。「いやいや、そこのハードルは、やっぱり高いですよ」と謙遜します。さらには、「ミッチーと共演したドラマ『A LIFE~愛しき人~』では、B'zが歌ってくれているじゃないですか。(選曲する際に)うわぁ、『Still Alive』もあるんだけどなっていうなか、やっぱり山下達郎さんとB'zには手を出さないほうがいいと思って(苦笑)」と本音も。ちなみに、及川さんにとってMr.Childrenの「Tomorrow never knows」はとても思い入れの強い曲だそうで、この曲にまつわるエピソードを明かします。楽曲がリリースされた1994年当時、及川さんはアマチュアバンドで活動しながらバイトに明け暮れていたそう。そんななか、「ライブハウスの動員も伸びていって、ようやくレコード会社のみなさんからスカウトの声がかかるようになって……でも、条件がバンドでデビューではなくて『及川くん1人で。ソロデビューが(契約の)条件です』って言うわけ。(プロになるという)夢も叶えたかったし、どうするか思い悩んでいたとき、バイト先の有線からMr.Childrenの『Tomorrow never knows』が流れてきて……」と振り返ります。この曲の歌詞に背中を押されたという及川さんは、当時組んでいたバンドを解散して、ソロデビューを果たしたこともあって「『Tomorrow never knows』のイントロがかかるとね、すぐに泣けちゃうの(笑)。だから、たっくんが(カバーで)歌うのももちろん貴重なんだけど、あのイントロがかかった瞬間に走馬灯のように(自分の)デビュー前の苦しい時期を思い出してね……そこからはもう、胸がいっぱいだった」と思いを語ります。そして、「いっぱいになったところへ、(久保田利伸さんの)『LA・LA・LA LOVE SONG』ってさ、あんたそれ卑怯が過ぎるよって(笑)」と及川さん。この選曲には関係者席も大盛り上がりだったそうで、「隣に座っていた冨永愛ちゃんが『これ、立っていいやつ!?』って。『いや、あなたが立つと(背が高くて)目立つから!』って(笑)。めちゃめちゃ踊っていたよ、僕ら」と裏話も飛び出し、「あ~楽しかった!」とあらためてつぶやいていました。次回3月8日(日)の放送も、引き続き及川さんをゲストに迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!